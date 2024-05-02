3 metre yükseklikten kayalara düşen Mehmet İğde yaralandı
Gemikonağı’nda deniz kenarında bulunan beton zemin üzerinden denize inmeye çalıştığı sırada, dengesi kaybederek kayan ve yaklaşık üç metre yükseklikten denizdeki kayaların üzerine düşen 57 yaşındaki Mehmet İğde yaralandı.
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Gemikonağı’nda deniz kenarında bulunan beton zemin üzerinden denize inmeye çalıştığı sırada, dengesi kaybederek kayan ve yaklaşık üç metre yükseklikten denizdeki kayaların üzerine düşen 57 yaşındaki Mehmet İğde yaralandı.
Polis basın bültenine göre olay dün akşam saat 00:30 sıralarında sıralarında meydana geldi.
Adı edilen düştüğü yerden İtfaiye Ekipleri tarafından kurtarılarak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Etiketler : Gemikonağı, Mehmet İğde