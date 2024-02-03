Kayalar- Sadrazamköy anayolu yeniden trafiğe açıldı

Aşırı yağışlar nedeniyle yolda oluşan çökme ve toprak kayması sonucu trafik akışına kapatılan Kayalar - Sadrazamköy Anayolu kontrollü bir şekilde yeniden trafiğe açıldı.

Polisten gelen bilgiye göre, güzergâh boyunca yol tamir çalışmaları devam ettiğinden, güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları uyarısında bulunuldu.