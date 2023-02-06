Kaya: 3 kafileyle ilgili bilgi almaya çalışıyoruz

Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya, Adıyaman’da olan 3 kafileden haber almaya çalıştıklarını ifade etti.

Sadece Mağusa TMK değil, Canbulat Özgürlük Ortaokulu öğrencilerinin de Adıyaman’da bulunduğunu belirten Kaya, “ Gaziantep Başkonsolosluğu Eğitim Kültür Ataşesi Bumin Paşa ile görüştüm, onlar da yolda, olay yerine gidiyor. Bölgeye ulaştıklarında bilgi alacağız” dedi.

Bümin Paşa: “Yaklaşık bir saate bölgeye varabileceğiz”

KKTC Gaziantep Başkonsolosluğu Eğitim-Kültür Ataşesi Bumin Paşa ise bir saate bölgeye varabileceklerini belirtti. Türkiye’de bazı bölgelerde telefon hatlarının çalışmadığını ifade eden Paşa, “Yoldayız, Adıyaman’a gidiyoruz, bir saat civarında orya varabiliriz. Ülkede, bazı bölgelerdeki telefon hatları çalışmıyor” dedi.

Canbulat Özgürlük Ortaokulu öğrencilerinin durumları iyi…

Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndan 14 öğrenci ve 2 öğretmen de Adıyaman’da. Okul yetkililerinden alınan bilgiye göre; kafilenin durumları iyi Ankara üzerinden adaya gelecekleri ifade ediliyor.