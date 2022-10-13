Kavuklu: “Kadınlar sadece katılımcı değil yön verici de olmalıdır”

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), basınla buluştu.

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, yönetim kurulunu tanıttı, faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

“Kıbrıs’a ait bir kadın birliğinde sesimizi duyurmak, projelerimizi ileriye taşımak ve dünle geleceği birleştirerek bugünü yaratmak için bir araya geldik” diyen İçim Çağıner Kavuklu, Kıbrıs Türk kadınını hak ettiği yer getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

“Kadınlar sadece katılımcı değil yön verici de olmalıdır” diyen İçim Çağıner Kavuklu, toplumun yarısını oluşturan kadınların her alanda çok daha etkin olmalarını hedeflediklerini ifade etti.

Azerbaycan’da girişimci kadınlarla kurdukları işbirliği sayesinde, uluslararası anlamda da adımlar attıklarını anlatan Kavuklu, hem yurt içi hem yurt dışında çaba harcayacaklarını belirtti.

Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi’ni kurduklarını belirten GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, üretimi teşvik istediklerini, en önemlisi de kadınların kırsalda yaptıkları üretimin pazarlanması için çalıştıklarını belirtti. Evinden ya da bölgesinden çıkamayan kadınlara yönelik “dikiş makinesi” hibeleri olduğunu da söyleyen GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, Sipahi köyünde 20 kadının üretime geçtiğini, ilk ürünlerini teslim ederek ücretlerini de aldığını anlattı.

“Kadın adayları destekleyeceğiz”

“Siyasette herkese eşit mesafedeyiz, doğrunun ve kadının yanındayız, yerel seçimlerde de kadın adayları destekleyeceğiz” diyen GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, tüm yönetim kademelerinde kadının duygusal zekasına, detaycılığına ihtiyaç duyulduğunun altına çizdi.

“Kadın kadının kurdu değil yurdudur” diyen GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, kadını siyasete yetiştirmek için ‘Siyaset Akademisi’ oluşturma hedefinde olduklarını sözlerine ekledi.

Tarımsal gelişimi önemsediklerini, ülkeye harup (harnup) fidesi dikmek istediklerini, ancak ülkede fide bulamadıklarını anlatan İçim Çağıner Kavuklu, “En büyük hayalimiz bir Tarım Okulu kurmak, geleneksel tohumlara sahip çıkmaktır” dedi.

Genç GİKAD’ı da kurduklarını belirten Kavuklu, bu sayede derneğin sürekliliği olacağını anımsattı, “Yeşil Okullar” projesi ile de çevre dostu faaliyetler yapacaklarını sözlerine ekledi.