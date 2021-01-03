Kavga ettikleri şahısları soydular

Girne’de meydana gelen ‘Ev Açma’, ‘İkametgâhtan Sirkat’, ‘Kasti Hasar’ ve ‘Mülke Tecavüz’ meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar C.L.M., E.M.K., ve D.M.M., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis, zanlıların 28 Aralık tarihinde aralarında daha önceden bulunan husumet nedeniyle Moise Hossy NSAKALA ve Jemuil Kulukembiko MPAMBU'nun ev içindeki yatak odasında kendilerini korumak için saklandıkları bir sırada eve girdiklerini anlattı.

Polis, Moise Hossy NSAKALA'ya ait içerisinde bin 200 Dolar nakit para, öğrenci kimlik kartı ve anahtarlar bulunan cüzdan ile 2 bin 850 TL değerindeki Playstation 4 marka oyun cihazını sirkat ettiklerini söyledi.

Polis olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlıların tutuklandığını zanlı C.L.M.’nin gönüllü ifade verip olay günü diğer zanlılar ile eve girdiğini itiraf etmiş ancak sirkate konu eşyaları zanlı D.M.M.’nin aldığı beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, zanlıların evinde mahkeme emri ışığında bir arama yapılmış ancak kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini ifade etti.

Polis zanlı D.M.M.’nin evinde yapılan aramada ise bin 200 dolar dışındaki sirkate konu eşyalar bulunmuş ve emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve aranan bir şahsın daha olduğunu belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.