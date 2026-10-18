“Kavga değil, barış istiyoruz!”

Adanın son ortak köylerinden Pile’de düzenlenen 6. Pile Barış Festivali, Kıbrıslı liderlerin ortak masasına sahne oldu.

Festivalde kurulan ortak masada, kalıcı çözüme destek veren isimlerle oturan liderler, barış yanlısı Kıbrıslılara umut verdi...

Kıbrıslı Rum liderin, festival başında yaptığı ayrıştırıcı açıklamalara rağmen Kıbrıslı Türk liderin “ambiyansın bozulmaması adına” sessiz kaldığı gecede barış yanlısı Kıbrıslılar folklörik danslarla bir araya geldi, barış için ses yükseltti.

Pile Türk İlkokulu arkasındaki halı sahada yer alan festivale, her iki toplum liderinin yanı sıra, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, BM Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne, bazı milletvekilleri, siyasi parti başkan ve temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Festivale ilk olarak saat 19.30'da Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis geldi. Festival alanında yer alan stantları ziyaret eden Hristodulidis, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çekti. Hristodulidis, stantları dolaştıktan sonra basın mensuplarına Rumca kısa bir de açıklamada bulundu.

Hristodulidis’ten kısa bir süre sonra saat 19.45 sıralarında ise festival alanına Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman geldi. Erhürman'ın, rahatsızlığı nedeniyle festivale boyunlukla gelmesi dikkat çekti. Tüm stantları tek tek dolaşan Erhürman, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Festivalde, daha sonra Erhürman ile Hristodulidis bir araya gelerek, bir süre sohbet ettiler.

Her iki lider, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve eşi Oya Talat, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, BM Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Diagne, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Kıbrıslı Rum Müzakereci Menelaos Menelaou, Pile Türk Muhtarı Veysal Güden, Pile Rum Muhtarı Simos Mytides ve Emekçi Halkın Sol Partisi (AKEL) Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ile birlikte aynı masada yemek yediler, zivaniya içtiler.

Program kapsamında, ilk olarak Kıbrıslı Rum Pile Muhtarı Simos Mytides ve ardından Kıbrıslı Türk Pile Muhtarı Veysal Güden birer açılış konuşması yaptılar.

Pile’nin Kıbrıslı Rum muhtarı Mytides:

“Pile’deki barış ruhu, daha da ileriye ilham olmalı”

Pile Rum Muhtarı Simos Mytides açılışta yaptığı konuşmada, iki toplumlu festivalde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, herkese katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Mytides, Pile’de Türk ve Rum toplumları olarak karşılıklı saygı ve iş birliği içinde yaşadıkları mesajını vererek, bugün Pile’de kutlanan birlik ve barış ruhunun daha ileriye, güven yaratıcı önlemler çabasına ilham olmasını temenni etti.

Kıbrıslı Rum Muhtar, festivalin düzenlenmesine destek olan Pile Türk Muhtarı Güden başta olmak üzere, organizasyona katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Mytides, konuşmasının sonunda güzel bir gece olmasını dileyerek, herkese iyi eğlenceler diledi.

Kıbrıslı Türk muhtar Güden:

“Bizler kavga etmeyi değil, barış içinde yaşamayı seçiyoruz”

Pile Türk Muhtarı Veysal Güden ise gecede yaptığı konuşmada, bugünün kendileri için özel bir gün olduğunu ifade ederek, Kıbrıslı Türk ve Rum toplumlarının birlikte yüzyıllardır yaşadıklarının altını çizdi.

“Bizler kavga etmeyi değil, barış içinde yaşamayı seçiyoruz.” ifadesini kullanan Güden, Pile’de barış içinde yaşadıklarını ve bunun tek mimarının Pile’deki Türk ve Rumlar olduğunu vurguladı.

Güden, festivalin belli bir süre düzenlenmesine ara verdiklerini ancak bu yıl yeniden düzenlediklerini de aktararak, festivalin köy için gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Pile Barış Festivali’nin BM’nin desteği ile gerçekleştirildiğini anımsatan Güden, katkılarından dolayı özellikle Kıbrıslı Rum Pile Muhtarı Simos Mytides’e teşekkür etti.

Güden, vatandaşlara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Festivalde, Türkçe ve Rumca şarkılar söylendi

Festivalde, açılış konuşmalarının ardından, Türkçe ve Rumca şarkılar söylendi. İlk olarak, Anna Mosfili ve Laiki Müzik Topluluğu’nun canlı müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Program kapsamında daha sonra Kıbrıs İki Toplumlu Müzik ve Dans Derneği tarafından Kıbrıs geleneksel halk dansları gösterisi yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis'in lider olarak birlikte ilk kez katıldıkları sosyal etkinlik olarak kayıtlara geçen festival, Grup Otantik tarafından gerçekleştirilen canlı müzik dinletisiyle son buldu.