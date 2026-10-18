Yeniboğaziçi’nde tartıştığı şahsın iş yerini kundaklamaya çalışan bir kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 13.45’te Yeniboğaziçi’nde M.Ü.(E-45), Sanayi Sitesi 1. Sokakta bulunan mobilya atölyesinin ofis kısmında, C.İ.(E-43) ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı.

Tartışma sırasında C.İ.’ye küfür edip iş yerini yakma tehdidinde bulunan M.Ü., iş yerinde bulunan tineri yere döküp, C.İ’nin ağzında bulunan yanar vaziyetteki sigarayı alarak tinerin üzerine atmak suretiyle kundaklamaya teşebbüs etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında M.Ü. tutuklandı. Polisin olay hakkındaki soruşturması devam ediyor.

Girne’de kavga eden iki kişiyi ayırmaya çalışan kadın bıçaklanarak ağır yaralandı

Girne’de alacak verecek meselesi nedeniyle iki kişi arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan 32 yaşındaki Ela Satır sol koltuk altından bıçaklanarak, ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 23.30’da Girne’de 20 Temmuz Kordon Boyu Caddesi üzerinde M.E.S.(E-40), aralarında alacak verecek konusunda çıkan tartışma nedeniyle H.D.(E-39) ile birbirlerinin vücutlarına elleri ve ayaklarıyla gelişi güzel vurarak, kavga etti.

O sırada kavgayı ayırmaya çalışan Ela Satır (K-32), M.E.S.’nin tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile sol koltuk alt kısmından ağır şekilde yaralandı.

Olayda yaralanan Ela Satır, kaldırıldığı Girne Askeri Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sevk edilerek, Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi Yoğun Bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında M.E.S. tutuklanmış olup, H.D. hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Tabipler Birliği'ne üye olmadan zayıflama iğnesi yaptı

Mağusa’da Tabipler Birliği’ne üye olmadığı halde bir kişiye zayıflama iğnesi yapan T.İ.B.(E-31) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 10 Ekim 17.30’da meydana gelen olayda, Mağusa’da faaliyet gösteren güzellik merkezinde, T.İ.B.’nin (E-31) Tabipler Birliği’ne üye olmadığı halde bir şahsın karın bölgesine zayıflama iğnesi enjekte etmek suretiyle tıbbi müdahalede bulunduğu tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs tutuklandı.

Mağusa ve İskele’de yangın

Mağusa’da dün saat 11.00 sıralarında, Tınaztepe Sokakta bir ikametgahın yardımcı ev olarak kullanılan odasında derin dondurucunun motor bölümünde meydana gelen kısa devre sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, derin dondurucunun motoru ile odanın alüminyum giriş kapısı yanarak hasar gördü.

Öte yandan, İskele’de bir restorana ait ambarda dün saat 11.00 sıralarında muhtemelen elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 2 klima, 1 ofis koltuğu, elektrik tesisatı ve muhtelif gıda ürünleri yanarak zarar gördü.

Gönyeli’de trafik kazası

Gönyeli’de günün ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu tespit edilen sürücü tutuklandı.

Gönyeli’de Açık Göz Sokak üzerinde 216 miligram alkollü Aziz Jorayev (E-37), kullanımındaki UH 149 plakalı araçla ikametgahına dönüş yaptığı esnada dikkatsizliği sonucu elektrik direğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, yürütülen soruşturma kapsamında alkollü araç kullanmak suretiyle kaza yapan sürücü tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.