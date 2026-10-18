“Hayalim; savaşsız, eşit ve sevgi dolu bir dünya”

Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Ümit

Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Yine aktif, hayatıma entegre ve benliğimi yansıtabileceğim bir iş yapardım.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Ülke şartlarından kaynaklanan kişisel ve çevresel mağduriyetler en başta ise bu ülkedeki genç/azınlık/ engelli vb grupların yaşadıkları sıkıntılar.

Kayıtsız kalamadığım şey… Engelli haklarının ihlali/ ayrımcılık

En büyük pişmanlığım… Hukuk fakültesini daha erken bitirmeyip erkenden çalışma hayatına atılmamak.

En büyük sevincim… Günün sonunda tüm acı tatlı derslere rağmen sahip olduğum çok yönlülük/geniş perspektif, duyarlılık ve de hiçbir şey veya kişiye muhtaciyet hissetmemek.

Hayatımın dönüm noktası… Toplum beklenti/ baskılarını kırıp olduğum kişiden utanmayı bırakıp kendimi olduğum gibi kabullenip kendim gibi engelli vb bireylerin aktivistliğine soyunmak.

Beni en çok etkileyen yazar… Sert gerçekçi dili genele uyarlamayı başarmasıyla İlhami Algör.

Başucumdaki kitap... Ömer Hayyam- Rubailer.

En keyif aldığım müzik… Ruh halim o an neyi gerektiriyorsa, bazen yüksek edebi şiirlerin şarkılaştırılmış halleri bazen ise sadece ritmi güzel anlamsız şarkılar.

En son izlediğim film… Abbas Kiarostami- Ve hayat devam ediyor...

Kendim için son aldığım şey… Bir dijital film platformundan ısmarlama ve çok eski bir film.

Dolabımdaki en gereksiz şey… Eski takılarım.

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Otomatik/mekanik mekanizmalı bir kol saati.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Bazı değmeyecek şeylere çok takışım.

Kendimde beğendiğim özellik… Çok yönlülük ve yaptığım işin hakkını verip üstüne de koyma hırsım.

Olmasa da olur… İşlevsellikten uzak meraklarım sonucu edindiğim bilgiler

Olmazsa olmaz… Yaratıcılığım

En iyi yaptığım yemek… Sosyal medyadan öğrendiğim ve mükemmel tada sahip omlet.

Hayalimdeki dünya… Savaşsız, hilesiz, ayrımsız, her bireyin diğerine denk olduğu, herkesin bir diğerine sevgi ve saygı duyup destek olduğu kasıntılığın bir kenarda kaldığı doğal samimi ve de içten bir dünya.

Aşk benim için… Aşık olduğunu iddia ettiğin kişi üstüne herhangi bir aidiyet/ senin yanında olması gibi bir koşul veya beklenti koymaksızın o kişinin kendine has, öznel varlığına duyduğun sonsuz hayranlık.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Abbas Kiarostami.

Görmek istediğim yer… Vatikan, Göbekli Tepe, Antarktika

Mutlaka yapmak istediğim... Kanatlı Tulum Uçuşu

Son olarak söylemek istediklerim… Herkesin insanca ve insan gibi yaşayabildiği, herkesin bir şekilde temsil edildiği, sevilip sayılıp destek gördüğü ama biricikliğini de kaybetmediği yarınlar umuduyla.