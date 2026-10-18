Fransa sokakları alev alev!

Fransa'da yoksul banliyölerdeki liselerde öğretmen açığı ve bakımsız okullara tepki olarak başlayan ve yaklaşık 1 aydır süren öğrenci eylemlerine, her yıl hayat pahalılığına karşı sokağa inen "sarı yelekliler", akaryakıt fiyatlarını protesto eden çiftçiler ve iklim aktivistleri de destek verince sokaklar karıştı.

Eylemler, hayat pahalılığı ve kamu harcamalarını hedef alan ülke çapında kitlesel bir hükümet karşıtı harekete dönüşürken, dün sokaklara dökülen binlerce kişiyle polis arasında birçok kentte son yılların en şiddetli çatışmaları yaşandı. Güvenlik güçleri kalabalıklara göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, olaylar gece boyunca sürdü.

Fransa pazar sabahına yanmış yıkılmış binalar ve gece boyunca süren eylemlerden kalan enkaz görüntüleriyle uyandı.

Çeşitli kentlerde tarihi binaların, araçların, konteynerlerin ateşe verildiği ve yağmalama olaylarının yaşandığı kentlerde göstericiler ve polisler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Polisin basınçlı su ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği göstericiler havai fişeklerle karşılık verdi.

Paris'te 855 kişilik gözaltı rekoru

Paris polisinden yapılan açıklamada, başkentte 855 kişinin gözaltına alındığını ve bu sayının bir rekor olduğunu açıklarken, Paris Belediye Başkan Yardımcısı Lamia El Aaraje de, kentin şu ana kadar hiç görmedikleri yoğunlukta bir şiddetle sarsıldığını söyledi.

Paris, Marseille, Nice, Nantes, Bordeaux, Limoges, Lille, Toulouse ve Strasbourg'da süpermarketler, eczaneler, lüks mağazaları, kozmetik dükkanları ve elektronik mağazaları yağmalandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyette şiddete yer yoktur." ifadesini kullandı.

Macron, eylemler kapsamında ortalığı kırıp dökenler, valilik binalarına ve dükkanlara saldıranlar hakkında dava açılacağını ve cezalandırılacaklarını duyurarak, kolluk kuvvetlerinin gösteri hakkını garanti altına aldığını savundu.

Kolluk kuvvetlerini desteklediğini belirten Macron, Fransız kurumlarını yok etmeye ve taleplerini barışçıl bir şekilde dile getirmek isteyenleri engellemeye çalışan "kaos yayıcılarının" karşısında duracaklarını ifade etti.

Dün Mimar Tony Desjardins tarafından 1852 yılında inşa edilen ve geçmişte askeri karakol ile polis noktası olarak kullanılan tarihi yapıda çıkan yangına güçlükle müdahale edilirken, Marsilya kentinde ise çok sayıda protestocu, Eski Liman bölgesindeki belediye binasının giriş kapısını zorlayarak içeri girdi.

"Devrim başladı, Bastille'i ele geçiriyoruz" sloganları atan grup, giriş salonundaki eşyalara zarar verdi. Fransa Cumhuriyeti'nin simgesi Marianne'ın büstü de devrilirken, duvarlara çeşitli yazılar yazıldı.

Dün gece de Fransa'nın orta kesimindeki Limoges kentinde, "yüksek yaşam maliyeti"ne karşı devam eden protestolar sırasında bir maskeli göstericilerin zorla girdiği 140 yıllık belediye binası (üstte) alev alev yandı.

Bordeaux’daki göstericiler, Ticaret ve Sanayi Odası binasına girerken, güvenlik güçleriyle protestocular arasında gerginlik yaşandı. Rennes'de ise göstericilerin ateşe verdiği barikatlar nedeniyle bazı yollarda ulaşım aksadı.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, yaşanan bu yoğun şiddet olaylarını kınarken, bin 200 kişinin gözaltına alındığını, 150 polisin de yaralandığını söyledi. Son gelen rakamlarla toplam gözaltı sayısının daha da yükselmesi bekleniyor.

Başkent Paris’te göstericiler kaldırım taşlarını sökerek yolları kapatırken araçlar ve çöp konteynerleri ateşe verildi, döviz büroları ve mağazalar yağmalandı. 855 kişinin gözaltına alındığı Paris'te savcılıktan yapılan açıklamada, kişilerin ağırlıklı olarak şiddet veya mala zarar verme amacı taşıyan bir gruba katılma, silah ve patlayıcı madde bulundurma, yüzünü gizleme ve şiddet eylemlerinde bulunma suçlamalarıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Resmi kaynaklara göre 550 bin kişinin katıldığı belirtilen eylemlerde yer alan CGT sendikası ise bu rakamın 800 bin olduğunu savundu.

Paris Emniyet Müdürlüğü başkentte Elysee Sarayı, Başbakanlık binası ve Champs-Elysees gibi önemli noktalarda eylem yapılmasını yasaklamıştı. Yasağa rağmen ünlü Champs-Elysees Caddesi'nde dükkan sahipleri mağazaların vitrinlerini panolarla kapattı ve cadde boyunca güvenlik güçleri konuşlandırıldı.