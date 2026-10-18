Doç. Dr. Hülya Fırat Kılıç, Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi’ne katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hülya Fırat Kılıç, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü tarafından, TÜBİTAK desteğiyle 1-3 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen 8. Ulusal 4. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi’ne davetli konuşmacı olarak katıldı.

“Sürdürülebilir Sağlık İçin Bakım” ana temasıyla Troya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kongrenin başkanlığını, ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Atay üstlendi. Kongre; hemşireler, akademisyenler, araştırmacılar ve sağlık profesyonellerini bir araya getirerek hemşirelik bakımının niteliğinin geliştirilmesine, bilimsel bilgi ve deneyim paylaşımının artırılmasına ve sürdürülebilir sağlık hedeflerine ulaşmada hemşirelik mesleğinin rolünün güçlendirilmesine katkı sunmayı amaçladı.

Kongreye davetli konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Hülya Fırat Kılıç, “Çevreye Duyarlı Hemşirelik” başlıklı sunum gerçekleştirdi. Sunumunda iklim değişikliğinin insan sağlığı ve refahı üzerindeki etkilerine dikkat çeken Doç. Dr. Kılıç, sağlık profesyonellerinin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik koruyucu ve önleyici yaklaşımlar geliştirmedeki rolünü vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) iklim değişikliğinin 2030-2050 yılları arasında yetersiz beslenme, sıtma, ishal ve aşırı sıcaklık stresi gibi nedenlerle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabileceğine ilişkin öngörüsüne dikkat çeken Doç. Dr. Kılıç, hemşirelerin hem insan sağlığını hem de gezegenin geleceğini koruyacak uygulamaların geliştirilmesinde önemli bir sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Doç. Dr. Kılıç, çevreye duyarlılığın hemşirelik mesleğine sonradan eklenen bir yaklaşım olmadığını, aksine Florence Nightingale’in hemşirelik anlayışının temel unsurlarından biri olduğunu belirtti. İnsan sağlığının çevresel faktörlerden bağımsız düşünülemeyeceğine dikkat çeken Doç. Dr. Kılıç, hemşirelerin birey, toplum ve çevre arasındaki ilişkiyi gözeten bütüncül bir bakım yaklaşımını benimsemelerinin önemini vurguladı.

Toplam 42 oturum başkanı, davetli konuşmacı ve 480 katılımcının yer aldığı kongre, toplam 522 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kongre, temel hemşirelik bakımı alanında bilimsel paylaşım ve iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlarken, sürdürülebilir sağlık anlayışının hemşirelik uygulamalarına yansıtılması açısından da önemli bir platform oluşturdu.