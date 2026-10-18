34 araç trafikten men edildi, 5 sürücü tutuklandı

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekiplerinin ülke genelinde dün gerçekleştirdiği denetimlerde 2 bin 450 araç sürücüsü kontrol edildi. Trafik kurallarına uymayan 369 sürücünün ceza aldığı denetimlerde, 34 araç trafikten men edildi, 5 sürücü ise tutuklandı.

Polis Genel Müdürlüğü Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, trafik kurallarına uymayarak diğer sürücü ve yayalar için tehlike yaratan sürücüler aleyhinde yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Rapor edilen trafik suçlarının 125’inin yasal hız sınırını aşmak, 23’ünün trafik ışıklarına uymamak, 25’inin sürüş sırasında cep telefonu kullanmak, 24’ünün alkollü içki tesiri altında, 22’sinin muayenesiz ve 27’sinin seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak olduğu kaydedildi.

Denetimlerde ayrıca 3 sürücünün sürüş ehliyetsiz ve sigortasız , 4 sürücünün sigortasız araç kullandığı, 8 sürücünün emniyet kemeri takmadığı, 1 sürücünün tehlikeli sürüş yaptığı, 3 sürücünün aracını ışık kurallarına aykırı kullandığı, 4 sürücünün trafik levha ve işaretlerine uymadığı ve 1 sürücünün cam filmiyle ilgili kurallara aykırı araç kullandığı tespit edildi.

Diğer trafik suçlarından ise 99 sürücünün rapor edildiği bildirildi.