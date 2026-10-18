“Bir kez daha gördük ki umut var”

İki Toplumlu Müzik ve Folklor Derneği dansçısı Oben Kaya, Pile Barış Festivali’nde iki toplumlu halk dansları gösterisinin ardından yaşananları değerlendirdi. Gösterinin finalinde Kıbrıslı Türk ve Rum liderler ile davetlilerin el ele tutuşarak dillirga dansına katılmasının kendisini derinden etkilediğini belirten Kaya, “O 2-3 dakika boyunca herkes sadece Kıbrıslıydı” dedi.

Oben Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 17 Ekim’de düzenlenen Pile Barış Festivali’nde derneklerinin gerçekleştirdiği performansın, iki toplumun ortak geleceği açısından kültür ve sanatın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Beş yıldır iki toplumlu bir müzik ve folklor derneğinde halk dansları yaptığını belirten Kaya, derneğin 16 yıldır büyük özverilerle faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti. Derneğin folklor ve kültür sanatın ötesinde bir misyon üstlendiğini vurgulayan Kaya, festivaldeki gösterinin bu misyonun hayati önemini hem Kıbrıslılara hem de toplumların yönetimlerine gösterdiğini belirtti.

“Havadaki enerji bir anda değişti”

Gösteri öncesinde festival alanında mesafeli, resmî ve siyasi bir atmosferin hâkim olduğunu gözlemlediğini aktaran Kaya, iki toplumlu halk dansları ekibinin sahneye çıkmasıyla birlikte havanın değiştiğini ifade etti.

Kaya, gösteri sırasında yüzlerdeki gülümsemelerin ve alkışlardaki samimiyetin giderek arttığını belirterek, gecenin finalinde yaşananların uzun süre hafızalardan silinmeyeceğini kaydetti.

Ekibin her performansın sonunda geleneksel olarak halkı dansa davet ederek oynadığı dillirga dansının bu kez farklı bir şekilde gerçekleştiğini anlatan Kaya, karşılarında iki cumhurbaşkanı, milletvekilleri, muhalefet parti başkanları, Birleşmiş Milletler Barış Gücü yöneticileri ve ulusal ve uluslararası basın mensuplarının bulunduğunu belirtti.

Dillirga müziğinin çalmaya başlamasıyla dansçıların ellerini bu kez protokoldeki isimlere uzattığını ifade eden Kaya, hiçbir liderin bu daveti geri çevirmediğini ve Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların el ele tutuşarak dans ettiğini kaydetti.

Kaya, o anları şu sözlerle anlattı:

“Hiçbir lider bizi geri çevirmedi. Kıbrıslı Türk'ü, Rum'u el ele tutuştu ve tek bir yürek oldu. Belki de Kıbrıs adasının hellimden sonra en büyük ortak kültür öğesi olan dillirga müziği eşliğinde dans ettik.”

“Herkes sadece Kıbrıslıydı”

Yaşananların kendisini derinden etkilediğini belirten Kaya, dans sırasında büyük gurur duyduğunu ifade ederek, gecenin kendisi açısından en özel yanının protokolün ortadan kalkması olduğunu vurguladı.

Kaya, “O anın benim için en özel yanı, protokol falan kalmamış olmasıydı. Mevkiler, unvanlar, görevler bir kenara atıldı. O 2-3 dakika boyunca herkes sadece Kıbrıslıydı” ifadelerini kullandı.

İki toplumun bir araya gelerek ortak bir gelecek kurabileceğine inandığını belirten Kaya, iki toplumun yalnızca kendi aralarında masaya oturması durumunda el ele kalkıp birlikte dans etmesinin doğal olduğunu savundu.

Olumsuz yorumlara da değindi

Festivalin ardından haber sitelerinde yer alan etkinlik haberlerine yapılan yorumları da değerlendiren Kaya, olumlu yorumların yanı sıra olumsuz yorumlarla da karşılaştığını belirtti.

Olumsuz yorumların nedenleri arasında trol hesapları, farklı toplum ve kültürlerden insanların gecenin duygusuyla bağ kuramaması ve yıllar içinde iki toplumlu yaşam fikrinin unutulmasını gösteren Kaya, özellikle son yıllarda derinleşen ayrılıkçı siyasi söylemlerin bu durumu etkilediğini ifade etti.

Kaya, iki toplumda da bir kesimin nasıl bir Kıbrıs'ın mümkün olabileceğini unutmasının, yıllarca süren savaş ve ayrılığın ardından anlaşılabilir olduğunu belirterek, iki toplumlu yaşamı hatırlatmanın önemine dikkat çekti.

“Birlikte yaşayabiliyoruz”

İki Toplumlu Müzik ve Folklor Derneği olarak siyaset yapmadan, kültür ve sanat aracılığıyla iki toplumlu yaşamı hatırlatmaya devam edeceklerini vurgulayan Kaya, dernek üyelerinin bu sorumluluğu gönüllülük ve fedakârlık temelinde üstlendiğini kaydetti.

Kaya, kendilerine sahne veren Pile Barış Festivali organizasyonuna ve yıllardır derneğe destek sağlayan festivallere teşekkür etti.

Derneğin çalışmalarını sürdüreceğini belirten Kaya, 8 Kasım’da Lefke Hurma Festivali’nde yeniden sahne alacaklarını açıkladı.

Kaya, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

“Hiç şüphem yok ki aynı kalabalıkları da görmeye devam edeceğiz çünkü umut var. Adamızın ortak geleceği için biz İki Toplumlu Müzik ve Folklor Derneği olarak üstümüze düşeni yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bir kez daha Pile Barış Festivali'nde gördük ki umut var; birlikte yaşayabiliyoruz.”