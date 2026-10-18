TDP’de Aday Sıralama Kurultayı başladı

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP), 6 Aralık genel seçimlerinde yarışacak milletvekili adaylarının sıralamasını belirlemek amacıyla düzenlediği Aday Sıralama Kurultayı, Lefkoşa Paradise Park’ta başladı.

Parti yöneticileri, milletvekili aday adayları, örgüt temsilcileri ve üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen kurultayda, TDP’nin seçim hedefleri ve “İyi Gelecek” vizyonu ön plana çıktı.

Kurultay divanı oy birliğiyle belirlendi

Kurultayda yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Cemal Özyiğit, divan sekreterliğine Aktan Erdoğa, divan üyeliklerine ise Suat Bağseven, Sıtkıye Erkanlı ve İlke Davulcu oy birliğiyle seçildi.

Kurultayda aday adaylarının tanıtılmasının ardından parti üyelerinin oylarıyla milletvekili aday sıralaması belirlenecek.

TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci:

“Milletvekilliği ayrıcalık değil, sorumluluktur”

Kurultayda konuşan TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci, 6 Aralık seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak liyakat, dürüstlük, toplumsal sorumluluk ve parti içi demokrasinin önemine dikkat çekti.

TDP’nin güçlü ve donanımlı aday kadrosuyla ülke yönetiminde söz sahibi olmayı hedeflediğini belirten Ekinci, milletvekilliğinin kişisel ayrıcalık değil, halka karşı sorumluluk gerektiren bir görev olduğunu vurguladı.

Aday sıralamasının üyelerin özgür iradesiyle belirleneceğini ifade eden Ekinci, kurultayın ortak mücadele ve dayanışmanın önemli bir göstergesi olduğunu kaydetti.