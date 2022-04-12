Kavçın: “…Yine bu mesleği seçerdim”

Fehime ALASYA

İstanbul’da Marmara Üniversitesi Eczacılık Bölümü mezunu olan Kavçın, Göçmenköy’de 6 yıldır eczacılık mesleğini yürütüyor.

Bu işe başlama kararını lise yıllarında aldığını anlatan Kavçın, ‘İş hayatında olamayacağı meslekleri’ belirleyerek eczacılık yapmayı istediğini anlattı.

Kavçın, “Doktorluk gibi, mesai saatleri dışında çok fazla sorumluluğu olan bir meslekte yer almak istememiştim. Pek öyle olmadı ama yine de bu yönüyle eleme yapıp, üniversite kapsından çıktığım anda mesleğimin ne olacağının belli olmasını istemiştim.” dedi.

Ailenin ilk eczacısı olduğunu da ifade eden Kavçın, ‘bu mesleğe girdiğine hiç pişman oldun mu?’ sorusuna karşılık; “Bugün üniversiteye gidecek olsam eczacılık okumam ama 10 yıl öncesinde üniversiteye gidecek olsam yine bu mesleği seçerdim, eczacılık okurdum” yorumunu yaptı.

Bunun nedenlerine de değinen Kavçın, ülkedeki eczacıların kontrolsüzce çoğaldığını işaret ederek, yasal hiçbir düzenleme olmadığından dert yandı.

Kavçın, özetle şunları ifade etti:

“Ülkede her isteyen eczacılık okuyabilir ve eczacı olabilir, bu yönde hiçbir yönlendirme yok. Eczanemin yanı boş, kiralık bir dükkan ve oraya gelip bir eczacı açılabilir ve kimse buna dur demez veya ne yapıyorsun demez. Hiçbir düzenleme yok, ne bir mesafe kısıtlaması, ne bölgeye ne nüfusa göre oranlama var, hiçbir şey yok… Nüfusumuz arttı, bununla beraber can güvenliğimizden endişe eder olduk, bunlara çözüm bulunmalı.”