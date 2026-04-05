Kavazoğlu ile Mişaulis barış ve dayanışma sloganlarıyla anıldı

Kıbrıs’ta milliyetçi şiddetin hedefi olarak yaşamlarını yitiren ve iki toplumun dostluğu ile ortak mücadelesinin simgesi haline gelen Derviş Ali Kavazoğlu ile Kostas Mişaulis, Lefkoşa’nın güneyinde düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Yüzlerce yurttaş, “tek vatan” sloganları eşliğinde iki ismi andı; mezarlarını ziyaret ederek çiçek bıraktı.

Yürüyüşün ardından AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ile DEV-İŞ Başkanı Semih Kolozali birer konuşma yaptı. İki isim de adada yaşayan toplumlara barış ve dostluk mesajı verdi.

Kavazoğlu ve Mişaulis, 1960’lı yıllarda Kıbrıs’ta yükselen milliyetçi bölünmeye karşı birlikte mücadele eden iki sendikacıydı. Biri Kıbrıslı Türk, diğeri Kıbrıslı Rum olan bu iki isim, aynı siyasi çizgide buluşarak iki toplumun birlikte yaşayabileceğini savundu.

Her ikisi de AKEL saflarında işçi sınıfı dayanışmasını ve ortak mücadeleyi öne çıkaran bir siyaset yürüttü. Bu duruşları nedeniyle hedef haline gelen Kavazoğlu ve Mişaulis, 1965 yılında birlikte seyahat ettikleri sırada pusuya düşürülerek öldürüldü.

Aradan geçen yıllara rağmen iki isim, Kıbrıs’ta barış ve birlikte yaşam fikrinin en güçlü sembollerinden biri olmayı sürdürüyor.