KAV 19. Orkide Yürüyüşü biletleri satışa çıktı

Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) gelenekselleşen Orkide Yürüyüşü, CENGO-V Vakfı işbirliğinde 10 Nisan 2022 Pazar günü gerçekleşiyor. Telsim ana sponsorluğunda bu yıl 19’ncusu gerçekleşecek Orkide Yürüyüşü, Bufavento-Taşkent Piknik Alanı arasındaki 9 km’lik parkurda yapılacak. “Kanseri yenmek için” sloganıyla gerçekleşecek etkinliğe katılım, 50 TL’lik bağış miktarı karşılığında olacak.

Biletler, Telsim Ortaköy Shop ve tüm Deniz Plaza şubelerinden temin edilebiliyor. Ayrıca, Kanser Araştırma Vakfı’nın resmi web sayfasından da yine 50 TL’lik bağış karşılığında bilet alınabiliyor. https://kanserarastirmavakfi.org/online-bilet-satisi/

19. Orkide Yürüyüşü’nde, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine çeşitli sürprizler bekliyor. Pandemi şartlarından dolayı geçen yıl etkinliğin “online/çevrimiçi” gerçekleştiğini belirten KAV gönüllüleri, bu yıl tekrar fiziksel olarak tüm KAV gönül dostlarıyla birlikte olmaktan duydukları heyecanı dile getirdiler.

19. Orkide Yürüyüşü’ne Telsim’in ana sponsorluğunun yanı sıra, Dima Discount, Big Rent Trading Bigibox, Girne Con Kahve ve Play FM destek verecek.

Bilet numaralarını 0548 855 15 15’e SMS gönderenler, yürüyüş sonrası yapılacak olan çekilişte birbirinden güzel hediyeleri kazanma şansını da yakalayacaklar.

Kanser Araştırma Vakfı’nın kansere farkındalık yaratmak ve Vakfa gelir sağlamak amacıyla ilk kez 2003 yılında organize ettiği geleneksel Orkide Yürüyüşü’ nün bu yıl gerçekleşecek 19 uncusundan elde edilecek gelir, önceki yıllarda olduğu gibi yine vakfın Kuzey Kıbrıs’taki kanser araştırmaları için oluşturulan fona aktarılacak.

Yürüyüş günü servis kalkış noktaları ve saatleri ise şu şekilde olacaktır; Lefkoşa Atatürk Spor Salonu önü 09:00’da, Girne GAÜ’den 09:00’da, Gazimağusa Belediye önü saat 08:30’da ve Güzelyurt Otobüs Terminali’nde 08:00’da.