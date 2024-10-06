"Katilleri biliyoruz, cezalarını artık verin"

Serap ŞAHİN

Adıyaman’da geçen yıl 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ile öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel depreminde kızını

kaybeden baba Mehmet Tülek, yaşadığı acıyı ve adalet arayışını dile getirdi. Tülek, otelin yıkılmasının sorumlularını bildiklerini ve mahkemeye sundukları raporlarla bunu kanıtladıklarını belirtti.

Tülek, olayı şu sözlerle anlattı: "Biz çocuklarımızın katillerini biliyoruz, cinayeti gördük ve uzman kişilere hazırlattığımız raporlarla da bunu kanıtlayıp mahkemeye sunduk. Ama katiller ve paralı askerleri mahkemeyi yanıltmaya çalışıyor ve sanırım bunu başarıyorlar."

Kızının cansız bedenini enkazdan çıkartırken gördüğü manzarayı da aktaran Tülek, yapının ne kadar kusurlu olduğunu şu sözlerle ifade etti: "Bir hafta boyunca kendi gözlerimle gördüm her şeyi. Kendi ellerimle parçalayabildiğim kolonları, kaynaklı nevrülsüz demirleri, etriye mesafelerinin normalin kat kat üzerinde olduğunu, kaldırmakta zorlandığım dere çakıllarını gördüm. Kum yığını olan enkazın üzerinde öylece duran kaçak katın devasa betonarme damını da gördüm."

Tülek, otelin projesiz olarak konut statüsünden otele dönüştüğünü ve bu usulsüzlüğün sorumlu belediye yetkilileriyle birlikte yapıldığını belirtti. "Biz bu gördüklerimizin hepsini alanında uzman profesörlere inceletip raporlaştırıp mahkemeye sunduk," dedi.

Tülek, karşı tarafın güçlü avukat ordularıyla mahkemeyi yanıltmaya çalıştığını vurguladı: "Katiller ne yaptı peki? Paralı avukat ordusu tuttular önce, onları temize çıkaracağına inandıkları yalan senaryoları hazırlayıp uygulamaya sokabilecek karakterde birileriydi tabi ki bu kişiler."

Tülek, mahkemede katillerin ve onların savunucularının sahte beyanlarla kendilerini aklamaya çalıştığını söyledi. "Çocuklarımızı ve öğretmen arkadaşlarımızı otel sahibi olarak karşılamasına rağmen otelle hiçbir bağı olmadığını söyleyen yalancı oğlunu da gördük," diyerek sürecin haksızlığını ortaya koydu.

Depremin ardından yapılan bilirkişi raporlarının yetersizliğine de dikkat çeken Tülek, Gazi Üniversitesi tarafından hazırlanan rapora dikkat çekti: "Bu rapor meydana gelen iki deprem sonucu binanın yıkıldığıyla başlıyor ve kaçak kat ile kaçak asansörün yıkıma etkisi olmadığını söylüyor. Analiz ve değerlendirme yapmadan kendi bir tarafınızdan çıkartıp yıkıma etkisi yoktur dediğiniz kaçak katın devasa betonarme damı yüzünden ben kızıma üç gün daha geç ulaşabildim. Bunu biliyor muydunuz ya da umurunuzda mıydı?"

Yeni çıkacak bilirkişi raporunun adalet getireceğine dair umudunu yitirmeye başladığını ifade eden Tülek, dört farklı karot testinin beton kalitesinin düşük olduğunu ortaya koymasına rağmen, halen binanın bodrumundan alınan örneklerin dikkate alındığını vurguladı. "Bu binanın çöken yeri bodrumu mu yoksa çocuklarımızın üzerine yıkılan diğer dokuz katı mı?" diyerek tepki gösterdi.

Tülek, yaşanan sürecin ne kadar zorlayıcı olduğunu belirterek şunları ekledi: "Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, siyasi liderler, vekiller, bürokratlar, askeri, sivil savunması ve gönüllüler, kısacası KKTC halkı olarak hep beraber mücadele ettik ve de bundan sonra da mücadelemize devam edeceğiz ama ben artık çok yoruldum."

Mehmet Tülek, kızının katillerinin cezalandırılmasını isteyerek sözlerini bitirdi: "Verin artık cezalarını, olası kastla da ben de kendi halimde yasımı tutayım, kızımın kabrinde başım dik durayım."

NELER OLMUŞTU?

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel’in 11 sanığı, “bilinçli taksirden” yargılanıyor.

12 Haziran tarihinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt, Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına; diğer 8 sanığın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verilmiş, mahkeme yeni bilirkişi raporu hazırlanmasına karar vermişti.

Ayrıca 22 Ekim’de görülecek bir sonraki duruşmada ise hakkında soruşturma izni çıkarılan kamu görevlilerinin dosyalarının akıbeti de öğrenilecek.

İsias Otel davasında bir sonraki duruşma 22 Ekim’de saat 10.00'da yapılacak.