Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, İsias Davası’nda yargılanan kişilerin olası kastla yargılanmaları gerektiğini vurgulayarak, tutuksuz olarak yargılanan sorumluların tutuklanmasını ve görevlerini ihmal eden kamu görevlilerinin de yargılanmasını istediklerini açıkladı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, “Son bilirkişi raporunda açıkça belirtilen her detay, bizim sevdiklerimizin hayatına mal olan sorumsuzluk zincirinin parçalarıdır” denildi.

Açıklamada, “Şampiyon Meleklere adalet sözümüz var” ifadelerine yer veren aileler, adaletin tecelli etmesi için mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.

Açıklama şöyle:

“İsias Davası” en son yayınlanan bilirkişi raporu ile birlikte “cinayet davası”na dönüşmüştür.

Katiller hesap verecektir!

6 Şubat 2023’te Adıyaman Grand İsias Otel’in çöküşüyle hayatı alt üst olan aileler olarak bu katliamın doğal bir felaket değil; insan hayatını hiçe sayan kasıtlı fiiller zincirinin ve kanunsuzlukların sonucu olduğu son bilirkişi raporu ile yeniden belgelenmiştir.

Bugün, kaybettiklerimizi geri getiremeyecek olsak da adaletin yerini bulmasını talep ediyoruz.

Bu olay, göz göre göre gelen bir cinayettir ve sorumluları hesap vermelidir.

Görmezden gelinen onlarca güvenlik zafiyeti, rant hısıyla ve kâr uğruna atlanan tedbirler ve bile bile yapılan yasa ihlalleri ortadadır. Son bilirkişi raporunda açıkça belirtilen her detay, bizim sevdiklerimizin hayatına mal olan sorumsuzluk zincirinin parçalarıdır.

Bu yasadışı fiiller ve kasıtlı ihlaller, hiçbir biçimde göz ardı edilemez.

Canlarımızı geri getiremesek de hem onların anısını yaşatmak hem de gelecekte pek çok insanı yaşatmak için, bu kasıtlı fiillere imza atan sorumluların “Olası Kastla” ölüme sebebiyet verme suçundan cezalandırılmalarını talep ediyoruz.

Şu anda tutuksuz yargılanan sorumluların tutuklanmasını ve görevlerini ihmal eden kamu görevlililerinin de yargılanmasını istiyoruz.

Adaletin tecelli etmesi için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi tekrar söylüyoruz.

Sorumluların hukuk önünde hesap vermesini, bu suçların en ağır cezalarla cezalandırılmasını ve benzer felaketlerin tekrar yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınmasını talep ediyoruz.

Şampiyon Meleklere adalet sözümüz var.

Unutmuyoruz, vazgeçmiyoruz, affetmiyoruz!”