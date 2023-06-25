"Katılım oranı malesef yüzde 29.92"

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, seçime katılım oranının yüzde 29.92 olduğunu açıkladı.

Şefik, katılım oranı dikkate alındığında neticelerinin erken verilmesi gerektiğini belirterek, saat 21.00’e kadar sonuçların bitmesinin beklendiğini kaydetti.

Şefik, “KKTC tarihinde bu sonuç ilk mi net konuşamam. Tüm sonuçlara bakmam lazım. Ama 2018’den beri bu kadar düşük katılım hatırlamıyorum” diyerek, “Üzücü bir katılım oranı oldu” şeklinde konuştu.

İlçelere göre…

İlçelere göre seçime katılım oranlarını da paylaşan Şefik, şöyle konuştu:

Lefkoşa: % 27.8, Mağusa: 25.78, Girne: %27.60, Güzelyurt: % 30.9, İskele: %32.73, Lefke: %38.69

Seçime katılım oranları…

Geçmişteki seçim katılım oranlarını da paylaşan Şefik, 2018’deki seçime katılım oranının % 66.14 2020’deki iki turlu Cumhurbaşkanlığı seçimine katılımın ise %58.19 ile %67.29 olduğunu aktardı.

Şefik, 2022’deki Milletvekilliği seçimine katılım oranının ise % 57.41 olduğunu kaydetti.