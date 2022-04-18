Kasko Yaptırmanın Size Sağladığı Avantajlar

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Trafikteki can ve mal kayıplarını karşılayabilmek için alınabilecek önlemler arasındaki kasko, trafikteki güvenliğinizin yanı sıra doğal afetlerden hırsızlığa kadar farklı alanlarda büyük bir önem taşır.

Kazan Sonucu Oluşabilecek Hasarlar Karşılanır

Yalnızca karşı taraftan kaynaklı kazalarda meydana gelebilecek hasarlar değil, sizden kaynaklı olabilecek araç hasarlarının da kısmen ya da tamamen karşılanması mümkündür.

Çekici Hizmeti Sunabilir

Kazalarda ya da arıza durumunda araçlar hareket edemeyecek hale gelebilir. Bu noktada çekici büyük bir önem kazanır. Kaskolarda belirli durumlar ve limitler kapsamında ücretsiz çekici hizmetlerinden yararlanılabilir.

Yedek Araç Verir

Kaza, arıza ya da benzeri durumlardan dolayı aracınız onarım sürecine girdiği zaman aracınızı kullanamazsınız. Bu tür durumlarda sigorta şirketleri size özel ikame araç verebilir. Böylelikle yaşanabilecek aksaklıklar konusunda iyi bir önlem alınmış olur.

Hırsızlık Durumunda Yararlıdır

Çoğu sigorta şirketleri genel olarak ek bir bedel ödenmesi şartıyla hırsızlık gibi durumlarda kısmen veya tamamen oluşabilecek zararları telafi edebilirler. Araç çalınmış veya çalınmamasına rağmen hırsızlık girişimi sonucunda zarar gördüyse sigorta şirketi poliçe dahilinde zararları karşılayabilir.

Doğal Afetlerde Oluşan Zararı Giderir

Dolu, sağanak yağmur, yangın toprak kayması, deprem gibi farklı doğa olayları sonucunda aracınızda oluşabilecek zararlar da kasko tarafından karşılanabilir.

Sağlık Sorunlarına Destek Olur

Teminatlar içerisine eklenebilecek olan sağlık hizmetleri sayesinde kazadan kaynaklanabilecek yaralanma, ölüm gibi can güvenliğiyle ilişkili durumlarda sigorta şirketiniz destek verebilir.

Ek Hizmetler Sunulur

Sigortalar yalnızca sizlere sundukları genel ve standart çerçevesinde değerlendirilebilecek aşamalardan ibaret değildir. Farklı hizmetleri de kasko teminatları içerisine ekleyebilirsiniz. Aracınız için çilingir hizmeti, araç anahtar kaybı, araç aksesuarlarının sigorta kapsamına alınması gibi farklı seçenekler isteğe bağlı kasko sigortasına eklenebilir.

Kasko sigortalarının fiyatları seçeceğiniz sigorta şirketi ve sigorta poliçesinin kapsamına göre farklılık gösterebilir. Kasko sigortası seçerken dikkatli davranmanız oldukça önemlidir. Sigorta poliçesinde yer alan seçenekleri ve ek teminatları değerlendirmeniz daha sonra yaşanabilecek sorunların önüne geçilebilmesi adına kritik bir değer taşır. Kasko sigortası için Generali’de yer alan detayları da inceleyebilirsiniz.