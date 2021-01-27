Bölgesel Kapanma Kararı’nın çözüm olmayacağı, daha çok vaka artışına neden olacağını savunan Ticaret Odası, hükümete derhal tüm ülkeyi kapatma çağrısı yaptı.

Hükümeti’nin sadece Lefkoşa ve Girne’de kapanma kararı başlatmasının, ülke genelinde vaka sayısının düşürülmesinde bir anlam ifade etmeyeceğini belirten Ticaret Odası, “Kaş yapayım derken göz çıkarmak üzeresiniz!” dedi.

Bölgesel Kapanma Kararı’nın (Lefkoşa ve Girne) basına düşmesinden sonra birçok vatandaşın, Mağusa ve İskele’ye bölgelerine akın ettiği ifade edilirken, bunun ileriki günlerde ülke genelinde birçok pozitif vaka olarak geri dönüşü olacağı belirtildi.

Kapanama olacaksa tüm ülkede genel kapanma olması gerektiğinin savunulduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ülkemiz şu an bir kaos içerisindedir. Yaşanan bu bölge değiştirme eylemi, kaş yapayım derken göz çıkararak, bulaş olmayan bölgeleri de tehlike altına atmıştır. Hükümet buna derhal bir son vermeli, kapatacaksa tüm ülkeyi kapatmalıdır. Bölgesel kapanma uygulanması örneği dünyada da mevcuttur. Birçok uzman, İtalya’da benzer hatanın yapıldığını ve bu ülkede, koronavirüs salgınının aşırı yaygınlaşmasına sebep olduğunu belirtmiştir. Alınan bu kararla ülke olarak şu an bu hatayı yaptığımız apaçık ortadadır.

Hükümet bu süreçte ekonomik olarak Lefkoşa ve Girne’de bulunan özel sektöre hiç bir destek açıklanmadığı gibi, önümüzdeki süreçte de ülke geneline yayılması muhtemel bulaş için ne gibi önlemler almayı düşünmektedir? Zira bu kararı açıklarken vatandaşlara evlerinde kalma çağrısı bile yapmamış, herkesin bölge değiştirmesine zaman tanımıştır.

Alelacele alınmış kararlar bizi bir adım ileriye götürmez, aksine başladığımız yerden çok daha vahim bir duruma götürür. Bunun sonucunda ülkede önlenemez bir vaka artışından, Lefkoşa ve Girne’de batmış iş yerlerinden, işsiz kalan çalışandan başka bir şey kalmaz!

Bu işin doğrusu tüm ülkenin izolesini sağlamak, tüm vatandaşların evlerinde bu süreci geçirmelerini sağlamak için ülke genelinin kapanmasıdır.

Unutmamalıyız ki kısa süreli önlemler sadece anlık fayda sağlayabilir, tüm halkımızın sağlığı ve ekonomimiz için alınacak kararların geleceğe dönük olması büyük önem taşımaktadır.

Bu yüzden bir kez daha hükümeti almış olduğu kararı düşünmeye; kaş yapayım derken göz çıkarmadan, derhal tüm ülkeyi kapatması çağrısı yapıyoruz.”