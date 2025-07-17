Kartalkaya yangını davasında ara karar açıklandı

Türkiye'de Kartalkaya yangını duruşmasının onuncu gününde mahkeme ara karar açıkladı.

Tutuklu sanıklardan mutfak çalışanı Faysal Yaver'in yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi.

Otelde denetim yapan tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar'ın tutuklanmasına hükmedildi.

Tutuksuz yargılanan ve otele 70 metrekarelik kafe açan Mudurnu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, Mudurnu A.Ş. yetkilisi İsmail Karagöz, resepsiyon personeli Yiğithan Burak Çetin ve FQC Denetleme Firması sahibi Ali Ağaoğlu için uygulanan ev hapsi tedbirinin devamına karar verildi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Bir sonraki duruşma 22 Eylül'de yapılacak.

36'sı çocuk 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel yangını davasında 19'u tutuklu olmak üzere 32 sanık yargılanıyor.

7 Temmuz'da başlayan duruşmanın ilk beş günü sanıkların savunmaları alındı. Bunun ardından müşteki ve tanıkların beyanları dinlendi.

Duruşmanın 10'uncu gününde sanıklara tahliye talepleri soruldu.

Otelin sahibi Halit Ergül kendini savunacak durumu olmadığını, yazılı savunma vereceğini söyledi.

Otelin yönetim kurulunda olan Ergül'ün eşi ve kızları tahliyelerini talep etti.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, Ergül'ün damadı ve otelin Genel Müdürü Emir Aras, "Yaşanan acı için çok üzgünüm. Pişmanlıklarım çok fazla. Tahliyemi istemiyorum. Kusurum var ama bilerek yapmadım" diye konuştu.