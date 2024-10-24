Karşıyaka’da bir inşaat işçisi çatıda ölü bulundu

Karşıyaka’daki bir inşaatın çatısında Alsancak sakini MD Azmir Hossain (E-22) dün ölü bulundu.

Polis bülteninde, Hossain’in Alsancak’ta ikamet ettiği ve çalıştığı inşaatın çatısında saat 21:00 sıralarında ölü bulunduğu kaydedildi. Adı edilenin üzerinde yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadığı, ölüm nedeninin yapılacak otopside tespit edileceği belirtildi. Soruşturma devam ediyor.

Eliza Booth ölü bulundu

Öte yandan Karşıyaka’da sakin Eliza Booth (K-90) dün öğlen saatlerinde evinde ölü bulundu. Dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm nedeni için otopsi yapılacağı kaydedildi.