Karpaz'da sahile ceset vurdu...

Dipkarpaz’da, sahile vurmuş erkek cesedi bulundu…

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre Pazar günü saat 09.30 sıralarında Dipkarpaz’da Piknik Burnu Mevkiinde, kayalıklar üzerine sahile vurmuş, erkek şahsa ait cansız bir beden bulundu.

Polisten yapılan açıklamaya göre cansız bedenin kimlik teşhisi henüz yapılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor…