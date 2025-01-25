Karpaz halkından Manastır yolunun tamamlanması için eylem

Karpaz halkı, Dipkarpaz Manastır yolunun bir an önce tamamlanması amacıyla bugün eylem düzenledi.

Erenköy Karpaz Belediyesi ve bazı sivil toplum örgütleri ile vatandaşların katıldığı eylemde, “Artık yeter görmezden gelme”, “Karpaz sahipsiz değil”, “Halk burada yol nerede”, “Yıllardır bekliyoruz artık yeter”, “Bu halka bu yol reva mı” gibi pankartlar açıldı.

Yol sorununun Karpaz bölgesini ekonomik ve sosyal yönden etkilediğine vurgu yapılan eylemde, yolun yapımına en erken zamanda başlanması istendi. Eylem sırasında vatandaşlar, bir süreliğine Dipkarpaz Manastır yolunu trafiğe kapattı.

Erenköy Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, 2025 yılında halen yol yapımı konusunda eylem yapmak mecburiyetinde bırakıldıklarını ifade ederek, 40 yıldır bölge halkının mağdur edildiğini ve gençlerin göç etmek zorunda kaldığını kaydetti.

Bakırcı, "Türkiye Cumhuriyeti’nin katkıları ile yapımına başlanacak yolun Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın açıklaması ile ertelendiğini" söyledi.

Bölgedeki diğer sorunlara da değinen Bakırcı, “İki yıldır diyalog yoluyla sorunların çözülmesi için uğraş veriyorum ama eylem gerekiyorsa bu halk eylem yapmayı da bilir” dedi.

Karpaz halkının her zaman bölgesine sahip çıktığını belirten Bakırcı, yetkililerden yolun yapımına en erken zamanda başlanmasını istedi.

Eylemde söz alan sivil toplum örgütü temsilcileri de “yolun gittiği yere medeniyetin de gittiğini” belirterek, hükümet yetkilerinden, "eşsiz doğası ile marka olan Karpaz bölgesindeki yol sorununu çözmesini" talep ettiler.