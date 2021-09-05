“Karpaz açıklarında 2 noktada kirlilik tespit edildi”

Başbakanlık Müsteşarı, Kriz Yönetimi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Suriye’den kaynaklı, Kıbrıs kıyılarına da ulaşması olası petrol sızıntısı ile ilgili gelişmelerin 24 saat kesintisiz yakından takip edildiğini ifade ederek, ülke sahillerini tehdit eden herhangi bir kirliliğe rastlanmadığını bildirdi.

Amcaoğlu, Karpaz açıklarında bugün İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından 2 noktada yeni kirlilik tespit edildiğini ifade ederek, biri 10 kilometre biri de 17,5 kilometre açıkta olan küçük küçük parçaların oluşturduğu kirliliği yerinde gözlem için gemilerin hareket ettiğini söyledi.

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, TAK muhabirine yaptığı açıklamada, sızıntı ile gelişmelerin ve denizdeki hareketliliğin Avrupa Denizcilik ve Emniyet Ajansı’nın (EMSA) uydudan paylaştığı harita yanında KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin kendi çalışmaları ile izlendiğini kaydetti.

İHA, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti gemilerinin uydudan paylaşılan noktaları yakından takip ettiğini ifade eden Amcaoğlu, İHA’nın bugün de havalandığını ve havadan takibinin yapıldığını belirtti.

Uydu görüntülerine göre Dipkarpaz’ın 2,2 mil uzağında bir kitle görüldüğünü, bu bölgenin İHA ve sahil güvenlik ile kıyı emniyeti gemileri tarafından tarandığını ancak herhangi bir kirliliğe rastlanmadığını ifade eden Amcaoğlu, ayrıca Suriye’den çıkan ve Karpaz’ın 20 mil açığında tespit edilen ayrı bir kütle daha olduğunu kaydetti.

Amcaoğlu, Meteoroloji Dairesi’nden de sürekli rüzgar ile ilgili bilgi alındığını, rüzgarın önümüzdeki günlerde İskenderun ve Hatay’a doğru eseceğini belirtti.

Hüseyin Amcaoğlu, gelişmelerin EMSA uydusu ve İHA tarafından sürekli takip edildiğini, 24 saat teknik masanın gelişmeleri takip ettiğini kaydetti.

EMSA’nın Dipkarpaz’ın 2,2 mil uzağındaki kirlilik ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti’ne ait gemilerin bölgedeki taradığını, kirlilik tespit edilmediğini, yine EMSA’nın ve İHA’nın tespitinde 20 mil açıkta kirlilik ihbarı yapıldığını, görsel doğrulama için sahil güvenlik botunun bölgeye ulaştığını ve ilk incelemelerde herhangi bir kirliliğe rastlanmadığını ifade eden Amcaoğlu, İHA’nın İskenderun açıklarında tespit ettiği kirliliğin de Türkiye Cumhuriyeti’ne bildirildiğini anlattı.

İHA uçuşları devam ederken Karpaz’ın 10 km açığında kirlilik ihbarı geldiğini ifade eden Amcaoğlu, bu bölgede Vatan romorkörünün yaptığı tespitte, küçük küçük nohut büyüklüğünde parçalar halinde kirlilik tespit edildiğini kaydetti.

İHA’nın ayrıca Karpaz’ın 17,5 km kuzeyinde yeni kirlilik tespit ettiğini, yerinde gözlem için kıyı emniyetine ait bir romorkörün bölgeye hareket ettiğini ifade eden Amcaoğlu, “Sürekli takip halinzdeyiz, yeni gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Haber: Emir Ertorun (TAK)