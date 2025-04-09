Karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkıyla ilgili karar yarın açıklanıyor

Eda Hançer Akkor’un karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkıyla ilgili Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi’ndeki istinaf davasının kararı yarın 9.30'da açıklanıyor.

Akkor’un Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı başvurusuna ilişkin Yüksek Mahkeme’deki davası 21 Şubat 2025’te sona ermiş ancak mahkeme kararını duyurmamıştı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlık kriterlerinin ayrımcı olup, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğu gerekçesiyle başlatılan dava süreci İdari Mahkeme ve Yüksek Mahkeme aşamalarıyla 10 yıldır sürüyor.

KTÖS'ten açıklama

Davanın maddi ve manevi sorumluluğunu üstelenen 9 sendika adına ortak açıklama yapan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, Akkor’un karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık haklarıyla ilgili açtığı davanın kararının açıklanmasının ardından ileriki bir tarihte avukatlarıyla birlikte basın toplantısı düzenleyeceklerini belirtti.

Kıbrıs sorununun yarattığı en önemli sosyal sorunlardan birinin “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlarıyla diğer ülke vatandaşlarının evliliklerinden doğan çocukların vatandaşlık hakkından mahrum bırakılması olduğunu kaydeden Gelener, sendikaların davayı yakından takip ettiğini anımsattı.

Ortak açıklamaya imza koyan ve süreçte yer alan 9 sendika şöyle:

“KTÖS, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN), Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN), Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ).”