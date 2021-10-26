'Karma evliliklerden doğan çocuklar' için gözler bu davada

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum bir çiftin evliliğinden doğan, dedeleri Türkiye'den göçmen iki çocuğun Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alması için mücadele sürüyor. Bu davanın Türkiyeli-Kıbrıslı karma evlilikler için de 'emsal' olasılığı bulunuyor.

Cyprus Mail, Kıbrıslı Türk babaları Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı almasına rağmen, henüz vatandaşlık verilmeyen iki çocuğun durumunun Çarşamba gün Bakanlar Kurulu tarafından görüşüleceğini belirttiği haberinde “İçişleri Bakanı Nicos Nouris Salı günü gazetecilere verdiği demeçte, İçişleri Bakanlığı'nın iki çocuğa vatandaşlık verilmesine ilişkin özel bir öneriyi Çarşamba günü kabineye sunacağını bildirdi” dedi.

Cyprus Mail Nouris’in şu ifadelerine de yer verdi: “Sorunun çözüleceğine inanıyoruz ancak hükümet vatandaşlığın hangi şartlarda verileceği konusunda çok dikkatli olmalıdır. Bu nedenle bu durumların her birini istisnai prosedürlerle ve çok dikkatli bir şekilde ele alıyoruz”.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Müdürü Petros Demetriou’nun açıklamasına da yer veren gazete, “daha önce Alpha TV'de yaptığı açıklamada, bu tür davaların 2002 tarihli Nüfus Kanunları'na göre incelendiğini ve ebeveynlerden biri veya her ikisi de yasadışı yollardan ülkeye giren çocukların vatandaşlığa alınamayacağını açıklamıştı” şeklinde yazdı.

Sorun dededen kaynaklanıyor

12 yaşındaki Christos ve 9 yaşındaki Theklia-Yasemina’nın Kıbrıs Cumhuriyeti bünyesinde doğduğu, Kıbrıslı Rum anne Sotiroula ve Kıbrıslı Türk Osman'ın Mağusa doğumlu olduğu ancak esas sorunun çocukların dedelerinin Türkiye'den yasadışı yollarla ülkeye girmesinden kaynaklandığı belirtildi, şartların uygun bulunmaması durumunda kabinenin ‘vatandaşlık vermeyi reddedebileceği’ yazıldı.

Kimlik gerektiren hiçbir işlemi yaptıramıyorlar

Habere göre Demetriou, ailenin davasıyla ilgili özel durumlar olduğunu çünkü babanın zamanla vatandaşlığa alındığını, iki çocuğun Rum eğitimi aldığını, Hristiyan Ortodoks olduklarını, güneyde yaşadıklarını ve ülkeyle bağları olduğunu da ifade etti.

Öte yandan Apha TV’nin bir yayınında çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti kimliklerini alabilmesi için Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’e de yardım çağrısı yapıldığı aktarıldı. Doğum sertifikaları olmasına rağmen kimliklerini bir türlü alamayan çocukların yurtdışına çıkamadıkları, spor müsabakalarına katılamadıkları ve kimlik gerektiren birçok işlemi de yapamadıkları vurgulandı.