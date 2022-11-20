Karma evlilik mağdurlarının eylemi güneyde de basına yansıdı

Sadece bir tarafın "Kıbrıs Cumhuriyeti" vatandaşı olduğu evliliklerden doğan çocukların, "Kıbrıs Cumhuriyeti" ve dolayısıyla Avrupa Birliği vatandaşlığı alamaması üzerine çeşitli davalar açan ve örgütlenen karma evlilik mağdurlarının dün, Lefkoşa’nın güneyinde yaptıkları eylem, güneyde de basına yansıdı.

Haravgi gazetesi, “Karma Evliliklerden Doğan Çocuklardan Protesto Eylemi” başlıklı haberinde, eylemcilerin Ledra Palace kapısından güneydeki İçişleri Bakanlığı’na yürüdüklerini ve burada, basın açıklaması yaparak mektupları muhataplarına verdiklerini yazdı.

Haber, Fileleftheros gazetesinde “Karma Evliliklerden Doğan Çocuklar Kıbrıs Cumhuriyeti Vatandaşlığını Hak Ediyor”, Politis gazetesinde de “Karma Evliliklerden Doğan Çocuklardan İçişleri Bakanlığı’na Yürüyüş” başlığıyla yansıtıldı.

"Kimliksizler" grubu güneyde eylem yaptı