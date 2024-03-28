Karlıtaş: “Soyut kültürümüz büyük tehlike altında, ona sahip çıkmalıyız”

Murat OBENLER

Uzun yıllardır sürdürdüğü turist rehberi mesleği yanı sıra, sivil toplum ile ilgili çalışmaları ve araştırma yazılarıyla da bilinen Hasan Karlıtaş’ın, Mavi Medya tarafından basılan,13 farklı bölümden ve 450 sayfadan oluşan adanın ve Kıbrıs'ın hikâyesi ile yaşanmışlıklarını içeren araştırma kitabı “Ada-Kıbrıs ” Turist Gözüyle Ada Kıbrıs ve Yaşanmışlık, tarih, kültür ve doğa yazılarının Lefkoşa tanıtımı Işık Kitabevi’nde gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlik moderatör olarak gazeteci-yazar Başaran Düzgün’ün kitapla ilgili sunuşu ile başladı, kitabın yazarı Hasan Karlıtaş’ın yazım süreci ve kitabın içeriğiyle ilgili bilgi vermesi ile sürdü ve yazarın kitabını imzalaması ile sona erdi.



Düzgün: “Karlıtaş’ta aşk ve azim görüyorum. Bu yurtsever yaratıcılıkla yazılan bir başucu kitabıdır”

Gazeteci-yazar Başaran Düzgün açılış konuşmasında Karlıtaş’ın kitabının bir başucu kitabı olduğunu ve kitaba “Ben kimim?” sorusu ve “Adalıyım, Kıbrıslıyım, Akdenizliyim” cevabı ile başlayan yazarın kitapta birçok cevabı toplaması (bir cevaplar toplamı) yanında ciddi önermeler de yaptığını kaydetti. Yazarda aşk (ülkesine ve bu coğrafyaya) ve azim (üretme azmi) gördüğünü ve bunun günümüzde çok önemli bir değer olduğunu ifade eden Düzgün bu adada yurtsever yaratıcılıklara ihtiyaç olduğunu ve bu kitabın da tam buna karşılık gelen bir eser olduğunu vurguladı.



Karlıtaş: “Kopyala yapıştır bir kitap değil de araştırmaya dayalı bir kitap yayınlamak istedim ve buna büyük özen gösterdim”

Hasan Karlıtaş da turist rehberi olarak bu kitabı hazırlamanın zorluklarından bahsederek Poli eki ile başlayan, Adres Kıbrıs ile devam eden sürecin ve Rehberin El Kitabı olarak tasarladıkları 10 yıllık emeği ve birikimi içeren bir kitaba dönüşerek insanlarla buluşmasını mutluluğunu yaşadığını belirtti. Bu süreçte şu anda hayatta olmayan ve kendisi üzerinde çok emeği olan değerli araştırmacı, yazar, arkeolog Tuncer Bağışkan, turist rehberi ve araştırmacı Dr.Mehmet Ali Hacışevki gibi isimleri ve kitabın açılışında bir şiirini de paylaştığı Lefke doğumlu ozan-şiar Fikret Demirağ’ı anmak istediğini kaydeden Karlıtaş, kopyala yapıştır bir kitap değil de araştırmaya dayalı bir kitap yayınlamak istediği için buna büyük özen gösterdiğini vurguladı.



Karlıtaş: “Kıbrıs’ı tüm dönemleriyle, adadan gelip geçen medeniyetlerle, biriktirilen kültür ve onun anlamlarıyla birlikte düşünelim. Adamıza sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur.”

Karlıtaş kitabın okunmasıyla ilgili de “Hayat hızla akıyor. Her şeyin hızlıca tüketildiği bir çağdayız. İnsanın yavaşlamaya ihtiyacı var. Bu kitabı da yavaş yavaş okuyalım. Bu kitap adamızın ortak insanlarını da anlatması vesilesiyle alternatif bir Kıbrıs Tarihi okuması da sunuyor. Ada Kıbrıs’ın yaşanmışlıkları, tarih, kültür ve doğa değerlerinden beslendim. Geçmişten öğrenip şimdiye taşınan yaşanmışlıkları rehber alıp, hafızayı koruyarak, sorumlulukla geleceğe taşımalıyız. Kıbrıs’ı geçmişten günümüze tüm dönemleriyle, adadan gelip geçen medeniyetlerle, biriktirilen kültür ve onun anlamlarıyla birlikte düşünelim. Adamıza sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur.”



Karlıtaş: “Her velinin ve öğretmenin hem ailede hem de okulda gelenek göreneklerimizin çocuklarımıza aktarılması görevi ve sorumluluğu vardır"

Somut ve soyut kültürel miras ile ilgili de tarihi kültürel yerlerin durumunun ortada olduğunu söyleyen ve soyut kültürel mirasın (masallar, maniler, şarkılar, türküler, Kıbrıs aksanı vb.) ise ciddi anlamda tehlike altında olduğunu kaydeden Karlıtaş, çok kırılgan bir dönemden geçildiğini ve 72 milletten insanın yaşadığı ülkemizde kültürümüzün elimizden uçup gitmesi tehlikesiyle yüz yüze olduğumuza dikkat çekti. Karlıtaş: “Her velinin ve öğretmenin hem ailede hem de okulda gelenek göreneklerimizin çocuklarımıza aktarılması görevi ve sorumluluğu vardır. Yoksa kültürümüz elimizden uçup gidebilir”