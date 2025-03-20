"Kardeşlik ortamını bozan anti-demokratik uygulamalar bir an önce son bulmalı"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, Türkiye'de yaşanan gelişmeleri endişe içinde takip ettiklerini vurgulayarak, direniş gösterenlere destek belirtti.

CTP Kadın Örgütü'nden yapılan açıklamada, "Kardeşlik ortamını bozan bu anti-demokratik uygulamaların bir an önce son bulmasını yineliyoruz" denildi.

Açıklama şöyle:

Uzunca bir süredir Türkiye'de yaşanan gelişmeleri endişe ile takip etmekteyiz. Basın ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere, temel insan haklarına yönelik kısıtlamalar ve muhalif belediyelere kayyum atanması ile başlayan, en son İBB Başkanı İmamoğlu'nun da içinde bulunduğu 100'den fazla kişinin gözaltına alınması ile, Türkiye genelinde yükselen olayları derin bir kaygıyla izliyoruz.

Yaşanan gelişmelerin hukuk düzeni açısından ciddi tahribat yarattığı bir gerçektir. Türkiye demokrasisinde açılan bu yaraların telafisi mümkün olmayan sosyal, ekonomik ve siyasi sorunlara yol açtığı da aşikârdır.

Unutulmamalıdır ki, hukuk düzeni, eşitlik, demokrasi ve barış her bir birey için vazgeçilmezdir. Siyasi görüşü ne olursa olsun, hukuksuzluk herkes için tehdit oluşturur.

Sadece siyasi bir kesimin veya belirli bir ideolojinin değil, hukukun üstünlüğüne inanan herkesin dayanışma zamanıdır.

Kardeşlik ortamını bozan bu anti-demokratik uygulamaların bir an önce son bulması temennimizi yinelerken, CTP Kadın Örgütü olarak hukuksuzluğa karşı direnen tüm yurttaşlarla dayanışma içinde olduğumuzu belirtiriz.