Kardeş belediyeler bir araya geldi

Değirmenlik Belediyesi ile kardeş belediye olan Bucak Belediyesi’nin Başkanı Emrullah Ünal, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i makamında ziyaret etti.

Değirmenlik Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ziyaretten mutluluk duyan Başkan Ali Karavezirler, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal ile bölgeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu ve her iki belediye arasındaki işbirliğini arttıracaklarını belirtti.