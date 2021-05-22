Karayolları’ndan yol uyarısı

Karayolu Master Planı kapsamında yapım çalışmaları devam eden İskele-Çayırova Bölünmüş Anayolu’nun bir bölümü yarın trafiğe kapatılacak.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamada, Harnup Fabrikası ile Kurtuluş Kavşağı arasında kalan kesimin trafiğe kapatılmasının, 08.30 ile 15.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, her iki yönde de trafik akışının geçici olarak Sefaköy üzerinden sağlanacağı;

Kurtuluş Kavşağı ile Kalecik Kavşağı arası kesimde, trafik akışının ikinci bir duyuruya kadar yeni asfaltlanan yol üzerinden sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, bu güzergahları kullanacak sürücülerin, can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.