Karayolları Dairesi’nden sürücülere duyuru

Karayolları Dairesi, Ercan Havalimanı - Ercan Yonca Kavşağı ile Lefkoşa - Mağusa bölünmüş ana yolu güzergâhlarında, yatay ve düşey işaretleme çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Açıklamada, bu güzergâhları kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.