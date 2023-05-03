Karayolları Dairesi’nden hırsızlık ve kasti hasar meselesiyle ilgili bir kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da, 30 Nisan saat 16.30 sıralarında Karayolları Dairesi’nin atölye odasına giriş yapıldıktan sonra, odada bulunan kompresör, araç yıkama makinesi ile elektrik panosunun kablo ve sigortalarının yerinden sökülerek hasara uğratıldığı, sigortaların bir tanesi ile araç kontak anahtarının çalındığı ve ayrıca, yedek parça odasının kapısının menteşelerinin sökülerek hasara uğratıldığı bildirildi.

Polis açıklamasına göre, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen G.O (E-61) tespit edilerek tutuklandı.