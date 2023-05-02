Karayolları Dairesi'nde bir garip olay

Karayolları Dairesi'ne dün öğleden sonra giren bir kişi, elektrik kablolarına zarar verdi, kameraları devre dışı bıraktı, ardından bazı araçların anahtarlarını alıp kaçtı.

Söz konusu şahsın, araç anahtarları dışında herhangi bir şey çalmaması dikkat çekti.

Olay, bugün sabah saatlerinde, Karayolları Dairesi çalışanları tarafından fark edildi, ardından da polise haber verildi.

Polis, bekçinin görevlendirilmediği dairede gözlem yaptı, kamera kayıtlarını inceledi.

Elde edilen bilgilere göre zanlı, kameraları bozmaya çalıştığı sırada objektife yansıdı.

Öte yandan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da olay yerine giderek incelemelerde bulundu, zarara ilişkin bilgi aldı.

Arıklı, dairede yaptığı açıklamasında, Karayolları'nın bir süredir hizmet alımı şeklinde yaptırılan işleri üstlendiğini, "durduk yere böyle bir sabotajla karşılaşmanın kendilerini endişelendirdiğini" söyledi.

Arıklı, dairede bekçinin görevlendirilmediğini belirterek, "Neyse ki kamera sisteminden sabotaj gerçekleştiren kişiyi tespit ettik. Polis ekipleri söz konusu şahsı en kısa sürede yakalayacak ve arkasında başka birilerinin olup olmadığı belirlenecek" şeklinde konuştu.

Kamera kayıtlarını izleyen Arıklı, "İntikam duygusuyla hareket ediyor. Kabloları kesmiş, araçların anahtarlarını alıp gitmiş. Umarım organize bir sabotaj değildir" dedi.