Karayolları Dairesi:  “Çayırova-Bafra yolunda çalışma yapılacak”

Karayolları Dairesi, Çayırova-Bafra bağlantısı üzerinde 6 Aralık – 6 Ocak arasında yol yapım çalışmaları yapılacağını bildirdi.

Daireden yapılan açıklamada, söz konusu yol güzergâhında çalışma yapılacağında, trafik akışının yeni yapılan "Sennaroğlu – Çayırova - Bafra" bağlantısı yol ayrımından sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.