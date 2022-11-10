Karayolları çemberi ‘Halkbank’a verildi
Mağusa-Lefkoşa yeni çevre yolu kavşağı Türkiye’nin kamu bankalarından Halkbank’a verildi, kamusal bir çember, özel bir işletmenin reklamı olarak düzenledi.
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Mağusa-Lefkoşa yeni çevre yolu kavşağı Türkiye’nin kamu bankalarından Halkbank’a verildi, kamusal bir çember, özel bir işletmenin reklamı olarak düzenledi.
Çemberinin bütünü çift yönlü olarak ‘Halkbank’ amblemi ve markasıyla kaplandı.
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Etiketler : karayolları, Halkbank