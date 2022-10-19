Karavezirler: Pandemiye rağmen bölgeye 41 milyon TL yatırım yaptık

YENİDÜZEN

252 kilometrekare bir alanda, 18 köye, 21 muhtarlıkla hizmet verdiklerini söyleyen Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, pandemiye rağmen bölgeye 41 milyon TL yatırım yaptıklarını belirtti.

4 yıllık görev süresi boyunca hayata geçirdiği projeleri düzenlenen basın toplantısıyla paylaşan Karavezirler, “Seçimle ilgili bir derdimiz, endişemiz yoktur. Halkımıza sunduklarımız, hizmetimiz ortadadır; anketlerimizi de yaptık, bize olan güvenden, sevgiden mutluyuz” dedi.

Belediyelere verilen devlet bütçesi katkısının ‘öngörülen rakamlar’ üzerinden olduğunu ifade eden Karavezirler, bundan dolayı da 4 yılda 37 milyon TL kayıp yaşadıklarını belirtti.

Karavezirler, 4 yıl 3 aydır görevde olduğunu, bu sürede 7 hükümet görmenin sıkıntısını yaşadığını kaydetti.

“Bakan değişiyor, sıkıntı yaşanıyor” diyen Karavezirler, “Umarım bundan sonraki süreçte hükümetler uzun vadeli olur ki, görev yapabilelim” şeklinde konuştu.

531 karar, hepsi oybirliği…

Karavezirler, belediye meclis üyeleri ile 531 karara imza attıklarını, tümünün de oybirliğiyle alındığını dile getirdi.

“Biz bir aileyiz, birlik ve beraberlik içinde bölgeyi daha iyi noktaya taşımak istedik” diye konuşan Karavezirler, pandemiye rağmen alınan kararların yüzde 85-90’ını hayata geçirdiklerini belirtti.

Karavezirler, “Başarı öyküsü tek başına yazılmadı. Bu bir takım oyunudur” dedi, “Partiler üstü anlayışla hizmet verdik, tüm ülkeye örnek olduk” şeklinde konuştu.

16 halk meclisi toplantısı yaptıklarını belirtti.

"İçişleri Bakanı tüzüklerimizi engelliyor"

“Geçmişte hiçbir İçişleri Bakanı ile bunu yaşamadık, şimdi tüzüklerimiz engelleniyor ve halka hizmet sunacağımız gelirlerimizin artması istenmiyor” diyen Karavezirler, şöyle devam etti: “ Sebebini sorduk, seçim var dediler. Hem su hem de Ercan tüzüğümüz Bakanlar Kurulu’ndan geri çekildi.”

51-95 Belediyeler Değişiklik Yasası’na da değinen Karavezirler, “4 yıl 3 aydır aynı konular konuşuluyor. Bir arpa boyu yol alınamadı, umarım hayat bulur” şeklinde konuştu.

“Mekânsal Adres Kayıt Sistemi”

191 kilometre ova yolu tamamladıklarını açıklayan Karavezirler, Değirmenlik beldesine 4 su kuyusunu kazandırdıklarını ifade etti.

Karavezirler,“Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi’ni hayata geçiren tek belediye olduklarını dile getirerek, nüfusunu çok net bilen bir belediye olduklarını söyledi.

“Reformun örneği biziz”

“Belediyeler reformunu örnek almak istiyorlarsa, 21 muhtarlığa hizmet veren ve hiçbir borcu olmayan belediyemiz, en iyi örnektir” diyen Karavezirler, belediyenin mali durumu hakkında da bilgi verdi, borcu olmadığını aktardı.

Karavezirler, Değirmenlik ve Akıncılar’ın seçime birlikte gitmesi durumunda, hizmet kalitesini Akıncılar’a da yayacaklarını söyleyerek, “Özellikle ova yollarıyla ilgili talep vardır. Ayrıca Akıncılar’a yeni bir geçiş noktası ve kapı açılması yönünde mücadele edeceğiz” dedi.

Bölgesel Stratejik Gelişim Planı: Çekim merkezi olacağız

Değirmenlik Belediyesi’nin düzenlediği basın toplantısında ‘Bölgesel Stratejik Gelişim Planı’ da uzman Hüseyin Silman tarafından sunuldu; söz konusu planın çıkarılması için demokratik katılımcılıkla tüm kesimlerle toplantılar yapıldığı anlatıldı.

“Bölgesel Stratejik Gelişim Planı” sonucu Değirmenlik Belediyesi vizyonu şöyle belirlendi: “Girne, Lefkoşa ve Gazimağusa ana yol hattı ekseninde önemli bir yere sahip, tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve ekolojik verimliliği ile sosyal altyapısını geliştiren, kapsayıcı, demokratik yönetimi benimsemiş, çağdaş ve kaliteli üretimle markalaşmış bir çekim merkezi olması…”