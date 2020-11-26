Karavezirler: “Öğretmenler bizim baş tacımız”

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, tüm öğretmenlerin “24 Kasım Öğretmenler Günü”nü kutladı.

Beldemiz sınırları içerisinde yer alan okullarımızı ve köy kadın kurslarını gezerek, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayan Başkan Ali Karavezirler, geleceğimiz olan çocukları şekillendirmekte büyük rol üstlenen öğretmenlerin ne denli değerli olduklarının altını çizdi.

Karavezirler konuşmasında, 2 buçuk yıllık görev süresinde, Değirmenlik Belediyesi olarak eğitimin, okulların, öğrencilerin ve öğretmenlerin yanında olduklarını söyledi. “Biz bir aileyiz noktasında, hep birlikte, bu bölgeyi daha ileriye sizlerle birlikte taşıyacağız” şeklinde konuşan Ali Karavezirler, öğretmenlerin tek bir gün değil, her gün çok önemli olduğunun altını çizdi.

Öğretmenler gününü kutlayan Karavezirler, “Sizler bizim baş tacımızsınız” dedi.