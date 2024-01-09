Karavezirler: “Beldedeki tüm okullara ve eğitime destek devam edecek”

Millî Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol bağlamında Değirmenlik Akıncılar Belediyesi belde sınırları içerisinde yer alan Değirmenlik İlkokulu’nun müdür odası, müdür muavin odası, sekreterlik, öğretmenler odası ve 5 derslik inşaatının karkası ve tuğla işleri tamamlandı.

Değirmenlik İlkokulu’nu ziyaret edip yapılan inşaatı yerinde inceleyen Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, inşaatın sorunsuz bir şekilde ilerlediğini ve kısa zamanda tamamlanıp eğitime hizmet vermesini hedeflediklerini ifade etti.

Karavezirler, eğitimin önemine değinerek, beldedeki tüm okullara ve eğitime destek ve katkıların her zaman devam edeceğini, eğitim için yapılan her yatırımın geleceğe yapılan en değerli katkı olduğunu belirtti. “Çocuklar bizim geleceğimizdir, her zaman onların yanında olacağız” dedi.