Karavezirler, başkanlık koltuğunu çocuklara devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde bölge okullarından çocuklar ve okul müdürleri Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret etti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Balıkesir Meriç Merkez İlkokulu, Oktay-Ülgen Erülkü Anaokulu, Cihangir-Düzova İlkokulu, Gaziköy Anaokulu, Değirmenlik İlkokulu ile Şht. Mehmet Eray İlkokulu’ndan gelen çocuklara koltuğunu devretti ayrıca taleplerini dinledi.

Başkanlık koltuğuna oturan çocuklar, belediye başkanı olmaları halinde beldeleri için neler yapacaklarını anlattı.

Taleplerini de ileten çocuklar, Karavezirler’den okullarına gölgede oyun oynayabilecekleri bir alan yaratılmasını, spor faaliyetlerinde kullanabilecekleri ekipman, saha, kale, basketbol alanı yapılmasını istedi ayrıca bunları not defterine yazdı. Karavezirler, çocukların isteklerini tek tek dinledi, isteklerini yerine getireceğine dair söz verdi, hediye taktim etti.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, eğitime, sanata ve bilime önem verdiklerini, çocukların ve gençlerin bu alanda kendini geliştirebilmesini sağlamak amacıyla Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde çeşitli kurslar düzenlediklerini söyledi. Karavezirler, öğrencilerin ve öğretmenlerin daha güvenli okul binalarında eğitim yapabilmesi için yeni derslik binaları inşa ettiklerini ifade ederek okullara yatırımların sürdüğünü kaydetti.

Şehit Mehmet Eray İlkokulu Müdürü Kıymet Alioğlu Malatyalı, Cihangir Düzova İlkokulu Müdürü Elif Bardak, Değirmenlik İlkokulu Müdürü Nedime Karasel, Oktay-Ülgen Erülkü Anaokulu Müdürü Ceren Korkmaz Abiş, Balıkesir Meriç İlkokulu Müdürü Eylem Menteşoğulları, Gaziköy Anaokulu öğretmeni Fatma Uzunoğluları ile yardımcı abla Münüre Özünlü’yle birlikte ziyarete gelen çocukların ismi şöyle:

“Balıkesir Meriç Merkez İlkokulu’ndan Leon Ray Selimski, Yusuf Anıl Sezgin; Oktay Ülgen Erülkü Anaokulu’ndan Mevsim Babahan, Göktuğ Ege Şahin; Cihangir-Düzova İlkokulu’ndan Hüseyin Çaklioğlu, Duru Kaslı; Gaziköy Anaokulu’ndan Mustafa Zaman, Zarif Zümrüt; Değirmenlik İlkokulu’ndan Sahra Nur Babahan, Ayaz Özağaoğlu, Şht. Mehmet Eray İlkokulu’ndan Zehra Hüsenova, Cengizhan Güloğlan”.