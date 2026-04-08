“Kararname ve tasarıyı geri çekmezseniz görüşmeyeceğiz”

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, “Ülkeyi yönettiğini iddia eden hükümet artık iradesi kaybetmiştir. Çok yalan dolan şeyler gördüm ama bunlar kadar yalancı görmedim” dedi.

Hükümete halk adına seslendiğini belirten Bıçaklı, “Siz bu koltuklarda bu halk adına oturmuyor musunuz?” sorusunu sordu. “Bu halk bu yasayı istemiyor siz kimin adına orda oturuyorsunuz? Halka rağmen siz bu yasa gücünde kararnameyi geçireceksiniz sonra da yalan söyleyerek sendikalara öneri yaptık onlardan cevap bekliyoruz diyeceksiniz o da yalan” ifadelerini kullandı.

Sendikaların tutumunun net olduğunu vurgulayan Bıçaklı, “Tavrımız nettir. Bu yasa gücündeki kararnameyi ve yasa tasarısını geri çekeceksiniz, çekmezseniz görüşmeyeceğiz. Meclis komitesine alın orada görüşelim” diye konuştu.