Serap ŞAHİN

Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan gemi kaptanı, kaptan yardımcısı, 6 mürettebat ve Filo Denizcilik direktörü teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Filo Denizcilik direktörü ve hissedarı A.Ö. için bugüne kadar mahkemede dinlenen 7 kefilden 6’sı, zanlının şirkette direktörlük yaptığını bilmediğini söyledi.

Mahkemede dinlenen savunma avukatının tanığı Bilirkişi Ahmet Nüvit Turan, geminin baş bodoslaması üzerindeki tamiratın kaptan ve mürettebat tarafından klas kuruluşuna haber verilmeden yapılabileceğini iddia etti. Söz konusu parçanın geminin yapım aşamasında bulunmadığını ileri süren Turan, “Bu parça olmadan gemi okyanus bile aşar” dedi.

Mahkemede dinlenen ikinci kaptan ise tahliye çalışmalarında rol almadığı yönündeki suçlamaları kabul etmedi. Üzerine düşenden fazlasını yaptığını söyleyen ikinci kaptan, gemi kaptanının tahliye emri vermeden baş makinistle birlikte kaçtığını, geminin makinesini dahi durdurmadığını söyledi.

Genel alarma basarak tahliye emrini kendisinin verdiğini belirten ikinci kaptan, ikinci makinistle birlikte geminin makinesini durdurduğunu, yardım çağrısı yaptığını ve yolculara can yeleği verdiğini söyledi. Can kayıplarının fazla olmasının nedenini insanların gemiden çıkamamasına bağlayan ikinci kaptan, helikopterin gemiye çok yaklaşması sonucu oluşan hava basıncı nedeniyle dengede durulamadığını iddia etti. Mürettebatla birlikte 12 yolcuyu gemiden çıkardığını belirten ikinci kaptan, bazı yolcuların can yelekleri olmasına rağmen gemiden çıkamadıkları için hayatlarını kaybettiğini söyledi. Geminin su almaya başlaması nedeniyle yolculara can yeleğinin nasıl giyildiğini uygulamalı olarak gösteremediğini belirten ikinci kaptan, kaptanın görevlerini yerine getirmediğini ve bu durumu şirkete de bildirdiğini iddia etti. Tahliye emrinin zamanında verilmediğine dikkat çeken ikinci kaptan, “Gemiyi terk emri zamanında verilseydi yolcuların yanında olabilirdim. Aynı anda iki yerde olamayacağımdan dolayı hem genel alarma bastım hem yardım çağrısı yaptım hem de makineyi durdurdum” dedi.

Mahkeme kararın açıklanması için yarın saat 15:00’ e ertelendi.

7 kefilden 6’sının direktörlükten haberi yok

Bugünkü duruşmada ilk olarak Filo Denizcilik direktörü ve hissedarı A.Ö.’nün kefili dinlendi. Zanlı için bugüne kadar mahkemede dinlenen toplam 7 kefilden 6’sı, zanlının Filo Denizcilik’te direktörlük yaptığını bilmediğini söyledi.

Ardından savunma avukatının tanıkları mahkemede dinlenmeye başladı. Savunmanın ilk tanığı, Girne Kaza Mahkemesi Ceza Mukayyitliği’nde görevli Yeliz Gürçağ, tüm duruşma notlarını mahkemeye emare olarak sundu.

“Klasa haber verilmeden tamirat yapılabilir”

Savunmanın ikinci tanığı Bilirkişi Ahmet Nüvit Turan, su geçirmez kapıların sorumluluğunun kimde olduğu ve geminin baş bodoslama çıtasının gemi personeli tarafından tamir edilip edilemeyeceğine ilişkin hazırladığı raporu mahkemede anlattı.

Turan, geminin baş bodoslaması üzerindeki tamiratın gemi kaptanı ve mürettebat tarafından klas kuruluşuna haber verilmeden yapılabileceğini iddia etti.

Söz konusu parçanın geminin yapım aşamasında bulunmadığını ileri süren Turan, “Bu parça olmadan gemi okyanus bile aşar” dedi.

“Kaptan tahliye emrini vermedi, baş makinistle birlikte kaçtı”

Filo Jet faciasına ilişkin teminat duruşmasında dinlenen ikinci kaptan, tahliye çalışmalarında rol almadığı yönündeki suçlamaları kabul etmedi. Sorumluluklarını yerine getirdiğini belirten ikinci kaptan, gemi kaptanının tahliye emri vermeden baş makinistle birlikte kaçtığını iddia etti.

“Tahliye çalışmalarında rol almadığımı kabul etmiyorum. Üstüme düşenden fazlasını yaptım. Görüntülerde hepsi var” diyen ikinci kaptan, gemide tahliye emri verme yetkisinin yalnızca kaptana ait olduğunu, kaptanın ölmesi veya bulunmaması durumunda bu yetkinin ikinci kaptana geçtiğini söyledi.

“Gemi makinesini dahi durdurmadı”

Geminin manevrası sırasında geminin arka kısmında bulunduğunu belirten ikinci kaptan, içeri girdiğinde bir uğultu duyduğunu ve geminin su aldığını kaptana bildirmek üzere köprüüstüne gittiğini anlattı.

İkinci kaptan, “Ben geminin su aldığını görüp köprüüstüne çıktığımda kaptan tahliye emrini vermedi ve baş makinistle birlikte kaçtı. Gemi makinesini dahi durdurmadı, hiçbir şekilde bize yardımcı olmadı, kaçtı” iddiasında bulundu.

“Genel alarma basıp tahliye emrini verdim”

Kaptanın kaçması nedeniyle genel alarma basarak tahliye emrini kendisinin verdiğini söyleyen ikinci kaptan, ikinci makinistle birlikte geminin makinesini durdurduğunu, yardım çağrısı yaptığını ve yolculara can yeleği verdiğini söyledi. İkinci kaptan, yolculara can yeleklerinin koltukların altında bulunduğunu da söylediğini ifade etti.

“Fazla can kaybının olmasının sebebi insanların gemiden çıkamaması”

Tahliyenin gerçekleştirilememesinin asıl nedeninin insanların gemiden çıkarılamaması olduğunu söyleyen ikinci kaptan, helikopterin gemiye çok yaklaştığını ve oluşan hava basıncı nedeniyle gemide dengede durulamadığını iddia etti.

Mürettebatla birlikte geminin içinden çıkardığı yolcu sayısının 12 olduğunu belirten ikinci kaptan, “Fazla can kaybının olmasının sebebi insanların gemiden çıkamaması. Bazı yolcuların can yeleği olmasına rağmen gemiden çıkamadıkları için kaybettik” dedi.

“Can yeleğinin nasıl giyildiğini gösteremedim”

Olay günü yolculara can yeleğinin nasıl giyildiğini uygulamalı olarak gösteremediğini belirten ikinci kaptan, geminin su almaya başlaması nedeniyle buna vakti olmadığını söyledi.

İkinci kaptan, “Olayın aciliyeti gereği geminin su aldığını kaptana bildirmek zorundaydım. Can yeleklerinin koltuğun altında olduğunu söyledim” ifadelerini kullandı.

“Kaptanın görevleri de bana kalıyordu”

Kaptanın görevlerini yerine getirmediğini ve bu durumu şirkete de bildirdiğini iddia eden ikinci kaptan, “Kaptan kendi görevini gerçekleştirmediği için onun görevleri de bana kalıyordu. Ben de tek kişiyim. Bunu şirkete de bildirdim” dedi.

Olay günü gemide personelin acil durumlarda üstleneceği sorumlulukları gösteren role cetvelinin bulunduğunu söyleyen ikinci kaptan, baş makinistin görevlerini bildiğinden emin olduğunu ifade etti. İkinci kaptan, baş makinistin olay günü sorumluluklarını yerine getirmediği ve kaçtığı için görevlerini bilmediğini öne sürdüğünü iddia etti.

Mahkemede zanlı 9 konumunda bulunan mürettebatın da aynı şekilde görevlerini bildiğini söyleyen ikinci kaptan, söz konusu kişinin gemiye olaydan 13 gün önce geldiğini söyledi.

Gemideki bütün personelin sorumluluklarına hâkim olduğunu ve gerekli eğitimleri kendisinin verdiğini belirten ikinci kaptan, eğitimlere ilişkin fotoğraf ve videoların şirket kayıtlarında bulunduğunu söyledi.

“Gemiyi terk emri zamanında verilseydi yolcuların yanında olabilirdim”

Yolcuları paniğe sevk edecek şekilde bilgi veremeyeceğini ve böyle bir yetkisinin bulunmadığını söyleyen ikinci kaptan, tahliye emrinin zamanında verilmemesine dikkat çekti. İkinci kaptan, “Gemiyi terk emri zamanında verilseydi yolcuların yanında olabilirdim. Aynı anda iki yerde olamayacağımdan dolayı hem genel alarma bastım hem yardım çağrısı yaptım hem de makineyi durdurdum” dedi. Zanlıya yönelik 3 kefil mahkemede dinlendi. Ardından savunma avukatları mahkemeye hitapta bulundu, müvekkillerinin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Mahkeme kararın açıklanması için yarın saat 15:00’e ertelendi.