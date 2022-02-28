“Karar son derece üzücü ve kırıcı”

DAÜ-SEN, bir süredir, bazı Kıbrıslı Türklerin “Türkiye’nin güvenliği aleyhine faaliyetlerde“ bulunma gerekçesiyle “tehdit” unsuru görülüp, Türkiye’ye alınmadığını belirterek, “Doğru olan, ortaya çıkmış bu normal dışı uygulamanın, daha fazla vakit kaybetmeden en üst düzeyde temaslarla bir an önce ortadan kaldırılmasıdır. İnancımız tüm siyasi partilerin bu konuda hemfikir olduğudur” dedi.

DAÜ-SEN yaptığı yazılı açıklamada, en son CTP eski milletvekili Dr.Okan Dağlı’nın ailesiyle Türkiye’ye yaptığı ziyarette bu uygulamayla karşılaştığını hatırlatarak, Dr. Okan Dağlı dahil söz konusu kişileri Kıbrıslı Türklerin yakından tanıdığını, bu kişilerin mevcut Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin düşüncelerinden farklı bir siyasi çizgide yer aldığını söyledi.

“Alınan kararın tarihi düşünüldüğünde bu kararın Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile olan ilgisi açıkça görülebilecektir” diyen DAÜ-SEN, söz konusu kişilerin Türkiye Cumhuriyeti’nin aleyhine faaliyet yürütme ihtimalinin dahi inandırıcılıktan çok uzak olduğunu belirtti.

Türkiye hükümetinin almış olduğu bu kararın Türkiye Cumhuriyeti devletine hiçbir faydası olmadığını ifade eden DAÜ-SEN, “ancak söz konusu arkadaşlarımız dahil Türkiye ile tarihsel, sosyal, kültürel, ailevi ve dostluk bağlarıyla gönül bağı kurmuş olan Kıbrıslı Türkler için bu karar son derece üzücü ve kırıcıdır. Siyasi görüş farklılıklarını bu noktaya taşımak kanımızca büyük yanlıştır” dedi.

DAÜ-SEN açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

“Türkiye Cumhuriyeti, bölgesel güç olan büyük bir devlettir. Türkiye’ye gönül bağı tartışılmaz olan bir toplumun, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden farklı siyasi düşüncelerini adada özgürce ifade edebilen bireylerinin, Türkiye’ye yönelik ‘güvenlik tehdidi’ olarak görülebilmesi Türkiye açısından düşündürücüdür.

Bu üzücü olay nedeni ile sayın Dr.Okan Dağlı ve sevgili eşi, değerli üyemiz Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Bunun yanında inanıyoruz ki akıl yolu galip gelecek, bu günler geçecek ve aynı veya farklı siyasi düşüncelere sahip Türkiye’deki dostlarınızla yine Türkiye’de buluşacaksınız”.

Dağlı: “Diplomatik Pasaport ile gittim, alınmadım”

Dr. Okan Dağlı da Türkiye’ye alınmadı