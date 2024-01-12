Karapaşaoğlu hakkında açılan dava geri çekildi

SMA Tip-1 hastalığıyla mücadele eden Asya bebeğin sağlık hakkı için katıldığı eylemde kendini “polis” olarak tanıtan bir “mevsimlik işçi” tarafından darp edilmesinin ardından, hakkında “aracın önünü tıkadığı” gerekçesiyle dava açılan Halil Karapaşaoğlu, söz konusu davanın geri çekildiğini açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Karapaşaoğlu, “Avukatımız dostumuz Oncel Polili'ye, Gazeteci dostlarıma, arayıp soran mahkemeye gelen, sosyal medyadan konuyu paylaşan herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız” dedi.

Sağlık Bakanlığı önünde 2021 yılında gerçekleşen eylemde Karapaşaoğlu, kendini polis olarak tanıtan ancak sonradan Sağlık Bakanlığı’nda mevsimlik işçi olduğu ortaya çıkan bir şahıs tarafından darp edilmiş ve konuyu polise taşımıştı.

Aradan geçen zamanda, söz konusu şahıs da Karapaşaoğlu aleyhinde, “aracının önünü tıkadığı” iddiasıyla karşı dava açmıştı.

Söz konusu şahsın şikayeti davaya dönüşmesine karşın, Karapaşaoğl’nun şikayeti yerinde saymış, daha sonra “dosyanın kaybolduğu” bilgisini aldığını açıklamıştı.

“Mevsimlik işçi, kendini polis diye tanıtıp bana saldırdı”