Karaoğlanoğlu Spor Oyunları ve Deniz Şenliği etkinliklerle sona erdi

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen Karaoğlanoğlu Spor Oyunları ve Deniz Şenliği sona erdi.

Belediye açıklamasına göre, Antis Plajı’nda yapılan etkinlikte, denizde ve karada spor müsabakaları ile aktiviteler düzenlendi.

Gecede ödüller, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, CTP İskele Milletvekili Fide Kürşat, Girne Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Tektan, Ayşe Karalıgil, Halil Oktunç, Girne Belediyesi Müdür Muavini Akın Ataker ve Karaoğlanoğlu Muhtarı Hüdaverdi Tutku tarafından verildi.