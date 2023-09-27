‘Girne Arkın Group Fest 23’ kapsamında gerçekleşecek olan Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali yarın başlıyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim’e kadar devam edecek festival bu yıl ilk kez gerçekleşecek.

Deniz, spor, eğlence ve müziği bir araya getirerek bir deneyim sunmaya hazırlanan Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali, plaj futbolu turnuvası ile başlayacak.

Antis Plajı’nın açılış seremonisi 29 Eylül Cuma saat 19:00’da gerçekleşecek. Protokol katılımı ile gerçekleşecek açılış töreni sonrasında ise etkinlikler devam edecek.

Spor müsabakaları tüm gün sürecek

Festivalin ilk günü deniz severler için planlanan etkinlik takviminde, spor müsabakaları kapsamında, plaj futbolu, plaj tenisi ve badminton turnuvası etkinlikleri yer alacak.

‘Sunset Party’ ile keyifli bir akşam

Festivalin ikinci günü olan 29 Eylül'de ise gün plaj futbolu ile başlayacak ve saat 19:00 - 22:00 saatleri arasında, DJ Boysan'ın eşliğinde ‘Sunset Party’ ile devam edecek.

Spor ve eğlence dolu bir gün

30 Eylül’de tüm gün boyunca spor müsabakalarına ev sahipliği yapılacak olan etkinlikte, hem plaj tenisi hem de badminton turnuvaları yer alacak. Günün son etkinliği ise saat 20:30'da ‘Blue Tears – Blues & Rock and Roll Band konseri olacak.

Festivalin son günü olan 1 Ekim’de etkinlikler erken saatlerde başlayacak. Saat 05:30'da Palamut/Mineri Akanamatu Balık Yarışması ile güne enerjik bir başlangıç yapılacak. Yarışma saat 15:00'teki ödül töreni ile son bulacak. Gün boyunca plaj tenisi turnuvasının gerçekleşeceği etkinlik saat 18:00'deki müsabakalar ödül töreni ile sona erecek. Saat 19:00’da ise ‘Girne Belediyesi 1. Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması’ ödül töreni gerçekleşecek. Etkinliklerin devamında ise saat 16:00 - 22:00 arasında ‘Al Etciğini Da Gel’ adlı Mangal Partisi düzenlenecek. Gece saat 19:00 - 20:30 saatleri arasında ‘Grup Otantik’ ile Kıbrıs Havaları konseri ve akabinde de ‘The Healers Band Reggae’ konseri yer alacak.