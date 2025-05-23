“Karanlıkta Işık Olanlar” belgeseli KTÖS’te gösterildi

Kıbrıs’ta ortak vatan mücadelesinin simge isimlerinden Derviṣ Ali Kavazoğlu ve Kostas Miṣaulis'in katledilmesinin 60. yılı nedeniyle hazırlanan "Karanlıkta Iṣık Olanlar" belgeseli, dün gece Barış Derneği organizasyonuyla gösterildi.

KTÖS Konferans Salonu’nda yer alan etkinlikte Barış Derneği Başkanı Ahmet Derya ve AKEL Yeniden Yakınlaşma Sekreteri Elias Dimitriu konuşma yaptı.

11 Nisan 1965’te pusuya düşürülerek Lurucina yakınlarında öldürülen Kavazoğlu ve Mişaulis’in mücadelelerini, neler yaşadıklarını ve katledilmelerini anlatan, yapımcılığını Pashalis Papapetru'nun üstlendiği belgesel, 20 Mayıs’ta da Lefkoşa’nın güneyinde gösterilmişti.

Derya: “Tek umut ortak vatan ve birlikte yaşam”

Barış Derneği Başkanı Ahmet Derya konuşmasına, “Kıbrıs’ta emek, ortak vatan, barış, birlikte yaşama mücadelesinde omuz omuza yürüyen, katledildikleri gün de beraber ölüme giden iki yiğit devrimci arkadaşı anmak için buradayız” diyerek başladı.

Hem Kavazoğlu hem de Mişaulis’in ülke tarihine damga vurmuş iki kişi olduğunu vurgulayan Ahmet Derya, ortak yaşam için verdikleri mücadelenin bedelini yaşamlarıyla ödeseler de halen bu ülkenin umudu olduklarını söyledi.

Ahmet Derya, “Gerek kuzeyde, gerek güneyde insanların umudu, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi ve ortak yaşamdır.” diye konuştu.

Zaman zaman “bu mücadeleyi kaybettik mi?” diye kafa yorduğunu belirten Derya, umudun her zaman kazanmak zorunda olduğunu vurguladı; “adada insanların halen tek kurtuluş umudunun ortak vatan ve birlikte yaşam olduğunu” kaydetti.

Dimitriu: “60 yıl sonra daha samimimi ve derin bir analiz”

AKEL Yeniden Yakınlaşma Sekreteri Elias Dimitriu da konuşmasında, belgeselin, adanın kuzeyinde de gösterilmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek hazırlanması uzun zaman alan belgeselin, konuyla ilgili bilgisi olmayanların daha fazla bilgi sahibi olmasını amaçladığını söyledi.

Dimitriu, belgeselle ayrıca konunun iki toplumda ortak tartışılmasının amaçlandığını kaydederek “Biliyoruz ki Kıbrıs Türk tarafında bu konu tabuydu. 60 yıl sonra samimimi ve daha derin analizle birlikte tartışabileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu kişilerin sadece katledildikleri için kahraman olmadıklarını, ülküleri için kahraman olduklarını da göstermek istedik.” diyen Elias Dimitriu, belgeselde hem Kavazoğlu ve Mişaulis’in neler yaptığının ve yaşadığının; hem de ülke için bundan sonra neler yapılması gerektiğinin görüleceğini ifade etti.