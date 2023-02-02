“Karanlık, kader değildir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ne karanlığın, ne üretimden kopmanın, ne yoksullaşmanın, ne Sarayönü’ne hapsolmanın, ne de gençlerin gözlerini göç yollarına dikmesinin kader olmadığını vurguladı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman, “Beceriksizlik, basiretsizlik, iradesizlik Kıbrıs Türk halkının değil, yönettiğini iddia edenlerin halidir” diyerek, “Bu halk kaderiymiş gibi gösterileni, potansiyeliyle, öz güveniyle, birikimiyle alaşağı etmeye muktedirdir. Kimsenin zerre kuşkusu olmasın!” ifadelerini kullandı.

Tufan Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ne karanlık kaderdir, ne üretimden kopmamız, ne yoksullaşmamız, ne Sarayönü'ne hapsolmamız, ne de gençlerimizin gözlerini göç yollarına dikmesi...

Beceriksizlik, basiretsizlik, iradesizlik Kıbrıs Türk halkının değil, yönettiğini iddia edenlerin ‘hal’idir! Bu halk kaderiymiş gibi gösterileni, potansiyeliyle, öz güveniyle, birikimiyle alaşağı etmeye muktedirdir. Kimsenin zerre kuşkusu olmasın!”